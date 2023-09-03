Поклонник Elden Ring сломал счетчик времени игры, проведя в ней слишком много часов

Elden Ring постоянно отслеживает количество часов, которые провели пользователи в игре. Впрочем, одному ярому геймеру удалось этот счетчик времени сломать.

Elden Ring обладает огромным открытым миром, наполненным интересным содержимым. Пользователи будут продолжать открывать новые регионы при прохождении основного квеста, тратя на игру десятки часов.

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Геймер сломал счетчик времени Elden Ring

Многие игроки решают приступить к запуску New Game+, что позволяет им снова сыграть в Elden Ring со своим персонажем повышенного уровня. Игроки пользуются этой возможностью, чтобы отомстить боссам ранних этапов Elden Ring, которые доставляли им проблемы во время первого прохождения.

Elden Ring в настоящее время постоянно отслеживает, сколько часов геймеры провели в мире игры. Одному геймеру удалось практически невозможно – он достиг максимально возможного игрового времени.

Упорный поклонник узнал, что внутриигровой таймер в Elden Ring заканчивается на 999:59:59. Все остальное время, которое геймеры проводят в игре после этого момента, не будут добавляться в таймер.

Похоже, разработчики банально не ожидали, что кто-нибудь проведет в их игре более 1 тысячи часов. При этом на прохождение Elden Ring, в зависимости от глубины погружения в сюжет, требуется от 50 до 100 часов игрового времени.