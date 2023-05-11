Поклонник Pokemon поместил 26 лет франшизы в один портрет Эша: увлекательное видео
Источник:turnedninja
Талантливый фанат Pokemon взял лучшие моменты за 26 лет аниме и превратил их в прекрасную иллюстрацию Эша Кетчума. Портрет героя получился просто фантастическим.
Происшествие Эша Кетчума началось 1 апреля 1997 года, когда по телевидению в Японии начали транслировать сериал Pokemon. Наряду с телесериалом развивалась и игровая франшиза.
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26 лет Pokemon в одном портрете
За эти 26 вышло 1233 эпизода основной серии аниме о покемонах. В то же время Эш Кутчум прошел 7 разных игр аниме, среди них:
- Покемон Red and Blue,
- Покемон серии: Ruby and Sapphire,
- Покемон серии: Diamond and Pearl,
- Покемон серии: Black & White,
- Покемон серии: XY,
- Pokemon the Series: Sun & Moon,
- Pokemon Journeys: The Series.
"Путешествие длиной в 25 лет" – это то, что turnninja запечатлел в своем видео, которое прекрасно продемонстрировало произведение.
В портрете есть разные знаковые моменты четвертьстолетнего приключения Эша Кетчума в аниме о Покемоне. Происшествия, завершившееся уходом Эша и Пикачу из шоу в последнем эпизоде Pokemon Journeys: The Series.