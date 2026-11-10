Американские копы умоляют о более быстром выпуске GTA 6, чтобы наконец-то отдохнуть

Выход Grand Theft Auto 6 может не только побить рекорд по количеству игроков, но и временно снизить уровень преступности на улицах. По крайней мере, так считают в одном из полицейских участков в США.

Полицейское управление города Гринсборо в штате Северная Каролина публично обратилось к разработчикам с просьбой ускорить выпуск игры, чтобы жители города оставались дома, сообщает 24 Канал.

Уставшие правоохранители стремятся к спокойствию

Неожиданное заявление появилось на странице ведомства в социальной сети X. Правоохранители решили поддержать общий ажиотаж вокруг будущего блокбастера и с юмором обратились к создателям проекта и потенциальным игрокам.

GTA 6 должна поторопиться и выйти как можно скорее, чтобы вы все сидели дома и дали нам немного передохнуть,

– написали на странице Департамента полиции Гринсборо.

Таким образом, полицейские надеются, что с появлением игры потенциальные нарушители порядка просто не будут выходить из своих домов.

Юмор полицейских имеет под собой вполне реалистичную основу, ведь ожидание игры в США достигло невероятных масштабов. По предварительным оценкам аналитиков, около 1,5 миллиона американцев планируют взять отгул или официально оформить больничный в день релиза.

Хотя некоторые комментаторы настроены менее оптимистично.

Нет, игра в GTA 6 вдохновит меня ударить стриптизершу, угнать машину и проникнуть на военную базу, чтобы украсть F-35,

– заявил пользователь @bankster.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы используют популярность GTA 6 в своих целях. Например, недавно британские полицейские из графства Дербишир пошли еще дальше и высмеяли задержанного водителя, который из-за опасного вождения лишился возможности сыграть в долгожданную новинку.