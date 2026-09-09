Полицейские в GTA 6 помнят все – разработчики представили революционную систему розыска

Студия Rockstar Games раскрыла долгожданные подробности о новой системе полиции в GTA 6. Разработчики существенно усложнили жизнь виртуальным преступникам, сделав полицейских гораздо умнее.

Rockstar выступила с официальным комментарием и подтвердила, что существенно изменила классическую концепцию розыска для будущей игры, сообщает Vice.

Новая система Heat и отсутствие врагов на мини-карте

Утечки игрового процесса GTA 6 уже раскрыли немало изменений в работе полицейской системы, а недавно разработчики официально их подтвердили и рассказали еще о нескольких новых деталях.

В частности, полицейские и враги больше не появляются на мини-карте в виде красных точек. Теперь игрокам придется использовать специальную способность Focus, чтобы замечать патрульных сквозь стены и выявлять угрозы.

Преступления больше не "спавнят" полицию мгновенно – правоохранители реагируют только после того, как свидетели вызовут полицию, сработает сигнализация во время ограбления или включится автоматический трекер угнанного автомобиля.

Система розыска в GTA 6 требует, чтобы кто-то стал свидетелем преступления или сработала сигнализация, которая оповестит правоохранителей,

– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Как и сообщалось, в новой части франшизы разработчики вернули классическую систему из шести звезд вместо пяти, которые были в предыдущей игре. Наряду со звездами действует новая система Heat, которая отображает на экране до шести специальных значков.

Эти индикаторы показывают, какими именно данными располагает полиция о Джейсоне и Люсии: от записей камер наблюдения до описания прически, одежды, оружия и автомобиля, на котором они скрываются.

Значение самих звезд розыска также претерпело изменения:

сплошные белые звездочки означают, что правоохранители видят игрока напрямую;

звездочки означают, что правоохранители видят игрока напрямую; мигающие белые звезды показывают, что зрительный контакт утрачен;

показывают, что зрительный контакт утрачен; пустые звездочки означают наличие заявления о преступлении без описания подозреваемого;

означают наличие заявления о преступлении без описания подозреваемого; красные звезды показывают, что беглецы вырвались из поля зрения, но остаются в зоне активного поиска, а на максимальном уровне розыска патрули прочесывают весь Вайс-Сити.

Чтобы сбить хвост, игроки могут уничтожать записи видеонаблюдения, менять одежду, прятать оружие или менять транспортное средство. Если Джейсон и Люсия разделятся во время побега, это может сразу снять целую звездочку розыска.

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Копы также образуют периметр вокруг ограбленных магазинов на случай возвращения преступников.

В багажниках патрульных машин хранятся дробовики, автоматические винтовки и бронежилеты для случаев, требующих особого подхода.

К тому же теперь угнать служебную машину копов для побега будет не лучшим решением, поскольку каждая полицейская машина оснащена трекером.

Таким образом, побег от стражей закона в GTA 6 станет настоящим квестом и заставит игроков тщательно планировать каждую противоправную операцию.