Прошли и вернули: инди-разработчик обратился к Valve, потеряв 55 тысяч продаж

Настоящая драма разыгралась вокруг игры Paddle Paddle Paddle. Геймеры воспользовались короткой продолжительностью проекта и обратили внимание на несовершенство системы возвратов в Steam.

Современные правила цифровых магазинов порой создают неожиданные юридические лазейки. Один инди-разработчик столкнулся с массовым возвратом своей игры после того, как тысячи пользователей смогли пройти ее быстрее, чем истек срок возврата средств, сообщает 24 Канал.

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Парадокс популярности: игра классная, но деньги верните

Пока Sony убивает диски, цифровая дистрибуция подарила независимым авторам возможность заявить о себе на весь мир, но она же принесла и специфические риски. Молодой немецкий разработчик Матео, известный под псевдонимом Zoroarts, оказался в эпицентре настоящей драмы.

Его проект под названием Paddle Paddle Paddle, вышедший в июле 2025 года, стал жертвой собственного успеха и особенностей платформы Valve.

В этом кооперативном приключении два игрока оказываются на лодке, на которой им предстоит грести, преодолевая различные препятствия, чтобы добраться до финиша. Матео создавал игру в одиночку в течение месяца, рассчитывая, что прохождение займет около четырех часов – с учетом 40 минут бесплатной демоверсии и 3,5 часов основного контента.

Трейлер игры: смотрите видео

Однако после релиза оказалось, что геймеры слишком мастеровиты и часто доходят до финала за 60–90 минут, что идеально укладывается в временные рамки подачи заявки на возврат средств в Steam, подчеркивает GamesRadar+.

*Платформа Valve позволяет вернуть деньги за любой продукт в течение 14 дней после покупки, если пользователь провел в нем менее двух часов. Для огромных проектов вроде Cyberpunk 2077 или Baldur's Gate 3 это время – лишь короткое вступление, но для небольших игр – это может оказаться фатальным.

Несмотря на то, что игра получила статус рецензий "очень одобрительные" с 88% положительных отзывов, автор сообщил о катастрофическом количестве возвратов средств.

Это не должно быть возможным, Steam,

– обратился к магазину Zoroarts в социальной сети X.

По данным Матео, более 55 000 игроков воспользовались функцией "рефунда" уже после полного прохождения игры. Это составляет примерно 21% от общего количества продаж.

Ситуация выглядит абсурдной: пользователи публикуют восторженные отзывы, хвалят геймплей, а затем просят деньги обратно, ссылаясь на то, что игра оказалась слишком короткой.

Например, в отзыве, продемонстрированном самим разработчиком, игрок назвал проект "замечательным", но добавил, что вернул деньги, потому что прошел игру менее чем за два часа.

This should not be possible @Steam



Было бы круто, если бы вы наконец-то что-то сделали со своей политикой возврата... Получил десятки таких отзывов и 21% возвратов, хотя 90% отзывов очень положительные...



Кстати, это более 55 000 возвратов... pic.twitter.com/fSiuHjGRnD – Zoroarts Paddle Paddle Paddle OUT NOW (@Zoroarts) 5 июля 2026

Реакция сообщества и будущее коротких форматов

Мнения игрового сообщества разделились.

Часть игроков поддерживает Матео, называя такие действия пользователей фактически легализованным пиратством. Другие же настроены скептически.

Последние называют Paddle Paddle Paddle "браузерной игрой низкого качества" и обвиняют разработчика в чрезмерной эмоциональности.

При этом Матео предложил Valve компромиссное решение: указывать ожидаемое время прохождения на странице магазина рядом с ценой. По его мнению, это позволило бы покупателям заранее оценить объем контента и принимать осознанное решение о покупке.

Пока Valve официально не отреагировала на этот призыв, судьба многих коротких инди-проектов остается под угрозой из-за возможности бесплатного "проката" через систему возврата.

До 9 июля Paddle Paddle Paddle продается со скидкой 40% и стоит всего 59 гривен, так что вы можете поддержать инди-разработчика, если вас тронула его история или заинтересовала сама игра.