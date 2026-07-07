Сучасні правила цифрових магазинів іноді створюють несподівані юридичні лазівки. Один інді-розробник зіткнувся з масовим поверненням своєї гри після того, як тисячі користувачів змогли завершити її швидше, ніж закінчився термін для відшкодування коштів, повідомляє 24 Канал.

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Парадокс популярності: гра класна, але гроші поверніть

Поки Sony вбиває диски, цифрова дистрибуція подарувала незалежним авторам можливість заявляти про себе на весь світ, але вона ж принесла і специфічні ризики. Молодий німецький розробник Матео, відомий під псевдонімом Zoroarts, опинився в епіцентрі справжньої драми.

Його проєкт під назвою Paddle Paddle Paddle, що вийшов у липні 2025 року, став жертвою власного успіху та особливостей платформи Valve.

Кооперативна пригода поміщає двох гравців на човен, на якому вони мають керувати веслами, долаючи різноманітні перешкоди аби дійти до фінішу. Матео створював гру самотужки протягом місяця, плануючи, що проходження займе близько чотирьох годин – враховуючи 40 хвилин безкоштовної демоверсії та 3,5 години основного контенту.

Трейлер гри: дивіться відео

Проте після релізу, виявилося, що геймери надто майстерні та часто доходять до фіналу за 60-90 хвилин, що ідеально вписується у часові рамки апеляції для повернення коштів у Steam, підкреслює GamesRadar+.

*Платформа Valve дозволяє повернути кошти за будь-який продукт протягом 14 днів після покупки, якщо користувач провів у ньому менше ніж дві години. Для величезних проєктів на зразок Cyberpunk 2077 чи Baldur's Gate 3 цей час є лише коротким вступом, але для невеликих ігор – це може бути фатальним.

Попри те, що гра отримала статус рецензій "дуже схвальні" з 88% позитивних відгуків, автор повідомив про катастрофічну кількість повернень коштів.

Це не повинно бути можливим, Steam,

– звернувся до магазину Zoroarts у соціальній мережі X.

Згідно з даними Матео, понад 55 000 гравців скористалися функцією "рефанду" вже після повного проходження гри. Це становить приблизно 21% від загальної кількості продажів.

Ситуація виглядає абсурдною: користувачі публікують захоплені відгуки, вихваляють геймплей, а потім забирають гроші назад, посилаючись на те, що гра виявилася занадто короткою.

Наприклад в продемонстрованому самим розробником відгуку, гравець назвав проєкт "чудовим", але додав, що повернув кошти, бо впорався менш ніж за дві години.

This should not be possible @Steam



Would be cool if you could finally do something about your refund policy... Got dozens of reviews like that and 21% refund rate even though the Reviews are 90% very positive...



Thats over 55,000 Refunds btw... pic.twitter.com/fSiuHjGRnD — Zoroarts Paddle Paddle Paddle OUT NOW (@Zoroarts) July 5, 2026

Реакція спільноти та майбутнє коротких форматів

Думки ігрової спільноти розділилися.

Частина гравців підтримує Матео, називаючи такі дії користувачів фактично легалізованим піратством. Інші ж налаштовані скептично.

Останні називають Paddle Paddle Paddle "браузерною грою низької якості" і звинувачують розробника в надмірній емоційності.

При цьому Матео запропонував Valve компромісне рішення: вказувати очікуваний час проходження на сторінці магазину поруч із ціною. На його думку, це дозволило б покупцям заздалегідь оцінити кількість контенту і приймати свідоме рішення про купівлю.

Поки Valve офіційно не відреагувала на цей заклик, доля багатьох коротких інді-проєктів залишається під загрозою через можливість безкоштовного "прокату" через систему повернення.

До 9 липня Paddle Paddle Paddle продається зі знижкою 40%і коштує всього 59 гривень, тож можете підтримати інді-творця, якщо вас розчулила його історія або зацікавила сама гра.