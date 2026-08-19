Карта GTA 6 оказалась гораздо больше, чем Лос-Сантос – подробности масштабной утечки

Сеть взбудоражила масштабная утечка материалов по Grand Theft Auto 6. Среди прочего в центре внимания впервые оказалась полная карта игрового штата Леонида.

Новая информация раскрывает структуру и невероятные масштабы мира GTA 6, что значительно превосходит территорию предыдущих игр серии, сообщает 24 Канал.

География нового штата

Согласно опубликованным изображениям, игровой мир охватывает весь штат Леонида, включая культовый Вайс-Сити и прилегающие округа.

Структура карты напоминает построение Grand Theft Auto 5, однако с гораздо большей детализацией и разнообразием ландшафтов. В состав штата вошли пять основных округов: Ламмокс, Келли, Леонард, Мариана и Вайс-Дейл. Последний, вместе с самим Вайс-Сити, занимает огромную площадь.

На юге раскинулись острова Леонида-Стратс, которые являются игровым аналогом Флорида-Кис, а также остров Далтон, Теквеста-Ритрит и залив Каталан. На севере игроки найдут густые леса и непроходимые болота, что придает атмосфере игры дикость.

Карта игры / Скриншот из X

Несмотря на то, что точные размеры в километрах пока не названы, фанаты уже сравнивают эту карту с GTA 5, и масштабы обновления впечатляют.

Сравнение карт / Скриншот из X

Очевидно, что путешествие из одного конца штата в другой займет немало игрового времени, особенно учитывая сложную систему дорог и многочисленные точки интереса, разбросанные по всей территории.

За масштабной утечкой, которая также раскрыла новые механики GTA 6, стоит хакер под ником Cyberleek, который таким образом протестует против формата физического распространения игры без дисков.

Более подробную официальную информацию об игре от самой Rockstar ожидают уже 27 августа 2026 года во время презентации на платформе Netflix.