Полная версия видеоигры Left 4 Dead 2 наконец-то вышла на территории Германии. Ранее местные геймеры могли загрузить только вариацию игры, в которой почти не было крови и насилия.

Источник​: Steam

Видеоигра Left 4 Dead 2 вышла еще в ноябре 2009 года, но только сейчас полная ее версия стала доступной для геймеров из Германии. Об этой новости сообщила компания Valve в Steam, поэтому уже сейчас все владельцы этой видеоигры могут скачать бесплатное дополнение и сыграть в оригинальный вариант этого шутера.

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Неполная версия игры Left 4 Dead 2 распространялась на территории Германии с самого момента ее релиза. Компания Valve была вынуждена выпустить измененный вариант игры из-за особенностей местного законодательства. В неполной версии видеоигры было гораздо меньше крови и сцен насилия, а также тела убитых врагов не оставались на земле и исчезали сразу.

Только в 2021 году компания Valve обратилась к представителям немецкой власти и попросила их пересмотреть это решение. Местные обозреватели проверили игру еще раз и отметили, что можно выпускать видеоигру и без цензуры. Компания Valve написала следующее:

Мы рады сообщить вам, что международная версия Left 4 Dead 2 (без цензуры) теперь доступна для покупателей из Германии.

Стоит отметить, что полная версия игры Left 4 Dead 2 также была запрещена в Австралии. Геймеры играли в измененную видеоигру до 2014 года. Интересно, что местные издания должны были делать обзоры именно на неполную версию видеоигры. Немалое количество австралийских изданий тогда очень низко оценила игру Left 4 Dead 2. Также компания Valve попадала в похожую ситуацию с видеоигрой Team Fortress 2, в которой заменили кровавые остатки на запчасти роботов.

Сравнение видеоигры Left 4 Dead 2 с цензурой и без (16+)​ – видео