Полное погружение: стримершу Warzone ограбили просто в прямом эфире – видео

Вооруженные грабители ворвались в дом и ограбили южноафриканскую стримершу прямо во время прямого эфира, посвященного старту 4 сезона Call of Duty: Warzone. Подробнее в материале.

Во время трансляции на Twitch, посвященной масштабному обновлению в Call of Duty: Warzone, группа вооруженных молодых людей ворвалась в дом стримерши из Сентуриона, что в Южной Африке. Инцидент был полностью зафиксирован на камеру, а за судьбой женщины следили несколько десятков человек.

Попробуй повтори Безумные трюки: игроки в Call of Duty: Warzone уже оценили новое транспортное средство – видео

Пожалуй, самая популярная игра в жанре "королевской битвы" от разработчиков из Activision недавно отметила старт 4 сезона, который принес с собой ряд нового контента, включая новые режимы игры, оперативников, оружие и транспортные средства. Текущий сезон начался с чуть меньшей драмой по сравнению с предыдущим, когда Верданск потерпел атомную бомбардировку, отбросившую события игры назад во времени в 1984 год. Однако, для малоизвестной стримерши msbandiit старт сезона не обошелся без драмы и в этот раз.

Во время недавнего прямого эфира посреди матча Warzone Стерна "missbandiit" Льюис была атакована тремя ворами, однако не в популярном шутере, а наяву. В то время как сосредоточенная Льюис открывает в игре ящик с лутом, позади нее в реальной жизни появляется человек в маске, который агрессивно снимает с женщины наушники и заставляет ее лечь лицом вниз. Ее мужа Марио Энгельбрехта, который играл рядом с ней, можно увидеть в кадре в то время, как его силой укладывает на землю другой злоумышленник.

Момент с ограблением со стрима​



После того как мужчины связали пару, в глаза зрителям бросился тот факт, что по меньшей мере один из воров вооружен. Обездвижив жертв, негодяи бросились совать в карманы различные вещи хозяев дома, при этом камера сумела четко зафиксировать лицо одного из нападавших, не одетого в маску, когда он наклонился над столом, чтобы взять телефон Льюис.

К большому разочарованию воров на их пути стал друг семьи Яко Вильйоен, который находился в игре вместе с супругами. Обеспокоенный внезапным исчезновением друзей и непонятными звуками в голосовом чате, Вильйоен решил приехать к дому, ведь живет неподалеку. Почувствовав, что что-то не так, он сразу обратился за помощью к местным охранникам. Воры, услышав приближение охраны, скрылись с места событий, оставив большую часть награбленного, а остальное похищенное имущество правоохранители нашли на поле неподалеку всего через несколько дней.

Зрители трансляции и геймерское сообщество с облегчением встретили тот факт, что супруги спаслись из этой ужасной ситуации, отделавшись лишь легким испугом, а кадры со стрима Льюис на Twitch, несомненно, станут отличным доказательством в суде после того, как грабителей задержат.