Помогли черепахи: геймер показал, как можно спрятать свою базу в Minecraft – видео

Нестандартной работой поделился на Reddit поклонник популярной игры Minecraft. Он создал скрытую базу, которую помогают защищать черепахи.

Несколько месяцев назад мы рассказывали об игроке в Minecraft, который построил целый секретный комплекс под домом своего друга. В целом этот пользователь создал немало защитных систем, а найти его базу почти невозможно. Похожей работой отметился и главный герой этой истории, хотя и не такой масштабной.

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Пользователь с никнеймом PoketDex также создал секретную базу, которую разместил под своим подвалом. Но самое интересное, что в своей работе он решил отказаться от переключателей, кнопок и рычагов, а также в целом от различных классических дверей. В своем подвале он разместил аквариум с рыбами, а также террариум, в который поселил черепах. Именно последние животные и стали своеобразным ключом к его скрытой базе.

Наверное, все поклонники Minecraft знают, что черепахи – это дружеские мобы, которых можно приручить и разводить. Понятно, что и PoketDex это знал, а также он рассказал еще немало интересного об этих виртуальных животных. Дело в том, что черепахи почти всегда плавают в воде, а на сушу выбираются крайне редко. Обычно они это делают только для того, чтобы отложить яйца в песок. Но самое интересное, что черепахи стараются вернуться в то место, где они сами родились.

Геймер решил использовать всю эту информацию для того, чтобы спрятать вход в свою секретную базу. На самом деле работает все просто: сначала он запускает процесс размножения этих животных, который завершается тем, что одна из черепах откладывает яйцо в песке. А под этим местом находится специальная пластина, которую и активирует животное. Последнее нужно для того, чтобы открыть дверь в тайную комнату. Также можно добавить, что яйцо после этого удаляется, а черепаха отправляется в воду.

Напоследок стоит отметить, что своей записью PoketDex поделился на известной платформе Reddit. А уже ее пользователи очень высоко оценили его работу: более 30 тысяч лайков и почти 250 комментариев.

Тайная комната пользователя PoketDex: видео