Видеоигра The Legend of Zelda продолжает оставаться очень популярной, хотя вышла она еще в марте 2017 года. А лучшим подтверждением этого может служить тот факт, что даже сейчас геймеры активно исследуют ее вселенную и делают разные открытия.

Актуально Справился за 3 секунды: игрок в CS:GO эффектно ликвидировал всю вражескую команду

Космос в Breath of the Wild

Именно к последним можно отнести и пользователя Reddit с никнеймом ThornyFox, который поделился очень интересным постом. Следует отметить, что его запись стала одной из самых популярных в разделе видеоигры. В целом она уже собрала почти 18 тысяч лайков и более 400 комментариев.

Итак, этот геймер узнал, что разработчики Breath of the Wild добавили в игру полноценное космическое пространство, расположенное над основой игровой картой. Попасть на такую высоту законными методами нельзя, поэтому пользователь ThornyFox воспользовался глитчем с названием "Inventory Corruption".

Неординарный метод

С помощью такого недостатка он получил в свое распоряжение почти неограниченное количество взрывных стрел-бомб. А уже дальше ThornyFox начал их использовать, правда, не совсем по назначению. Дело в том, что геймер взрывал такими стрелами Линка, а все это он делал для того, чтобы последний набирал высоту.

Именно с помощью такого странного метода он и смог попасть в космос. Правда, для этого ему понадобилось 70 тысяч таких взрывов. В комментариях к записи ThornyFox отметил, что полет в космос занял 9 часов реального времени, а свободное падение – более 10 минут. Добавим, что все это происходило автоматически, то есть геймер не взрывал каждую стрелу сам.

Напоследок стоит отметить, что космос в игре The Legend of Zelda Breath of the Wild реализован довольно неплохо. Над головой протагониста можно увидеть солнце, звезды и черную пустоту, а под ним – круглую планету и ее атмосферу.

Космос в видеоигре The Legend of Zelda Breath of the Wild: видео