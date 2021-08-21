Все игроки в Counter-Strike: Global Offensive имеют свое любимое оружие, с которым способны творить небольшие чудеса в соревновательных матчах. Наверное, у главного героя этой истории таким девайсом является дробовик MAG-7.

Интересно Сделал это вслепую: известный игрок в CS:GO ликвидировал всю вражескую команду за 3 секунды

Пользователь с никнеймом HiDefSheep своей записью поделился на платформе Reddit. Его видео очень понравилось поклонникам CS:GO, а в целом этот пост сразу же попал в число самых популярных за последнее время: более 6 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Главный герой проводил обычный соревновательный матч на карте с названием Grind, а играл он за команду спецвойск. В 17 раунде он купил дробовик MAG-7, а затем занял позицию за ящиком. Именно туда и отправились террористы, которые решили всей командой прорвать эту точку на самом старте раунда. Стоит добавить, что последние проводили "эко", то есть играли с обычными пистолетами и без бронежилетов со шлемами. Но в целом их было больше, а потому HiDefSheep мог рассчитывать лишь на несколько убийств.

Правда, главный герой смог ликвидировать сразу всех представителей вражеской команды, а сделал это всего за 3 секунды. Самое интересное, что для этого ему хватило лишь 3 пуль (в магазине 5), а в целом он заработал почти 8 тысяч долларов за этот раунд. Также стоит отметить, что в этом ему очень "помогли" представители вражеской команды, которые идеально располагались несколько раз (в линию).

Хайлайт пользователя HiDefSheep: видео