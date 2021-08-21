Усі гравці в Counter-Strike: Global Offensive мають свою улюблену зброю, з якою здатні творити невеликі дива у змагальних матчах. Напевно, у головного героя цієї історії таким девайсом є рушниця MAG-7.

Цікаво Зробив це всліпу: відомий гравець у CS:GO ліквідував усю ворожу команду за 3 секунди – відео

Користувач з нікнеймом HiDefSheep своїм записом поділився на платформі Reddit. Його відео дуже сподобалося шанувальникам CS:GO, а загалом цей пост одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших за останній час: понад 6 тисяч вподобань та чимало позитивних відгуків.

Головний герой проводив звичайний змагальний матч на мапі з назвою Grind, а грав він за команду спецвійськ. У 17 раунді він придбав рушницю MAG-7, а потім зайняв позицію за ящиком. Саме туди й відправилися терористи, які вирішили всією командою прорвати цю точку на самому старті раунду. Варто додати, що останні проводили "еко", тобто грали зі звичайними пістолетами та без бронежилетів з шоломами. Але загалом їх було більше, а тому HiDefSheep міг розраховувати лише на кілька вбивств.

Щоправда, головний герой зміг ліквідувати одразу всіх представників ворожої команди, а зробив він це всього за 3 секунди. Найцікавіше, що для цього йому вистачило лише 3 куль (в магазині 5), а загалом він заробив майже 8 тисяч доларів за цей раунд. Також варто відзначити, що в цьому йому дуже "допомогли" представники ворожої команди, які ідеально розташовувалися кілька разів (у лінію).

Хайлайт користувача HiDefSheep: відео