Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Кратос в Fortnite и трюк с Battlefield

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе пользователи показали реакцию Кратоса на свой скин с Fortnite, а также нашли самого лучшего учителя.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: эволюция Call of Duty и игры о зомби
10 место – У кого-то плохой день
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – Naughty_Fox_
– Вызывайте скорую помощь!
– Но не для меня!
9 место – Срочные новости
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – metroracerUK
Срочные новости: хакеры взломали Electronic Arts, а также украли исходный код игры и инструменты
Исходный код:
Инструменты:
8 место – "GG EZ"
Количество лайков – 17 тысяч
Автор – ADAMWARLOCK707
Когда ты пытаешься быть добрым и пишешь "GG" после проигрыша, но оппонент отвечает "EZ"
7 место – Жизненная история
Количество лайков – 17 тысяч
Автор – ADAMWARLOCK707
Известные стримеры: плачут, когда FPS в игре падает до 60
Я, когда успешно загрузил игру 2013 года, а также не довел свой PC до температуры солнца:
6 место – Справедливо
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – clark_kent25
– Пожалуйста, перестаньте убивать нас на месте возрождения
– Перестаньте возрождаться
5 место – Суровая реальность
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – неизвестно
Как я представляю себе то, что хочу сделать
Где я сдаюсь
4 место – Классика жанра
Количество лайков – 53 тысячи
Автор – therandomguy333
Когда установил наименьшую чувствительность для мышки
3 место – Он еще не видел танцы
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – Alarmed-Ad-436
Кратос, когда увидел себя в Fortnite
2 место – Когда все зашло слишком далеко
Количество лайков – 96 тысяч
Автор – PatFury
1 место – Самый лучший учитель
Количество лайков – 101 тысяча
Автор – SrGrafo
– Я хотел бы поблагодарить человека, который помог мне выучить английский язык
– Мистер Джефферсон, садитесь назад, я не о вас говорю