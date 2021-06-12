Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Кратос в Fortnite и трюк с Battlefield

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этой неделе пользователи показали реакцию Кратоса на свой скин с Fortnite, а также нашли самого лучшего учителя.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: эволюция Call of Duty и игры о зомби

10 место – У кого-то плохой день

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – Naughty_Fox_

– Вызывайте скорую помощь!

– Но не для меня!

9 место – Срочные новости

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – metroracerUK

Срочные новости: хакеры взломали Electronic Arts, а также украли исходный код игры и инструменты

Исходный код:

Инструменты:

8 место – "GG EZ"

Количество лайков – 17 тысяч

Автор – ADAMWARLOCK707

Когда ты пытаешься быть добрым и пишешь "GG" после проигрыша, но оппонент отвечает "EZ"

7 место – Жизненная история

Количество лайков – 17 тысяч

Автор – ADAMWARLOCK707

Известные стримеры: плачут, когда FPS в игре падает до 60

Я, когда успешно загрузил игру 2013 года, а также не довел свой PC до температуры солнца:

6 место – Справедливо

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – clark_kent25

– Пожалуйста, перестаньте убивать нас на месте возрождения

– Перестаньте возрождаться

5 место – Суровая реальность

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – неизвестно

Как я представляю себе то, что хочу сделать

Где я сдаюсь

4 место – Классика жанра

Количество лайков – 53 тысячи

Автор – therandomguy333

Когда установил наименьшую чувствительность для мышки

3 место – Он еще не видел танцы

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – Alarmed-Ad-436

Кратос, когда увидел себя в Fortnite

2 место – Когда все зашло слишком далеко

Количество лайков – 96 тысяч

Автор – PatFury

1 место – Самый лучший учитель

Количество лайков – 101 тысяча

Автор – SrGrafo

– Я хотел бы поблагодарить человека, который помог мне выучить английский язык

– Мистер Джефферсон, садитесь назад, я не о вас говорю