Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: возвращение Димитреску и скидки в Steam
Источник:24 канал
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры вспомнили об Леди Димитреску, а также не забыли и о летней распродажи в Steam.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: эффект Cyberpunk 2077 и консольные войны
10 место – Жизненная ситуация
Количество лайков – 2 тысячи
Автор – Sufistyler
Когда вы умерли и узнали, что за последние 30 минут не было ни одного автосохранения
9 место – Главное, чтобы работал
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – ToxZec
Конечно, друг, мы можем сыграть на одном экране
Держи
8 место – Хорошие времена
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – SkepticDrinker
Геймеры в 1996 году: это очень страшно!!!
7 место – Леди Димитреску за работой
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – Slothity
– Проклятье, этот Итан Уинтерс... Когда я найду его...
– Он заплатит за все, что он сделал!! Я…
– Ооо... Он... Он уже здесь. Просто смотрит на меня...
– Я перезвоню. Я должна бросить этого парня через пол.
6 место – Смена поколений
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – IdiotoftheEast
– Сынок, предупреждаю тебя! Эти видеоигры разрушат твою жизнь!
– Сынок, предупреждаю тебя! Эта видеоигра "плохая"! Сыграй лучше в эту.
5 место – Как не нужно делать
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – OlorynE
– Добро пожаловать, герой! Мы нуждаемся в помощи!
– Вас ждет большая опасность! Вам нужны будут союзники!!! Вызовите одного!!
– Ооо, это редкая слизь!! Всего за 10 долларов вы можете обновить ее до эпического уровня!!
Мобильную игру успешно удалено!
4 место – Скидки в Steam
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – Gabriel711
Летняя распродажа в Steam
Моя огромная библиотека из игр, в которые я не играл
3 место – Судьбоносное решение
Количество лайков – 73 тысячи
Автор – Castle_Ravenloft
Парень, который решил добавить режим зомби в Call of Duty
Обычные разработчики игр
2 место – "Хорошее" предложение
Количество лайков – 94 тысячи
Автор – okay_not_cool
Приобрести игру Nintendo за 50 долларов в 2011 году
Подождать 10 лет, пока она не будет стоить 60 долларов
1 место – Детская травма
Количество лайков – 110 тысяч
Автор – ADAMWARLOCK707
11-летний я, когда мама покупает платье за 100 долларов после того, как отказалась приобрести мне игру за 5 долларов