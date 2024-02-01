PlayStation подтвердили выход популярного эксклюзива PS4 на PS5 и ПК – зрелищный трейлер
Источник:Геймерант
На недавнем State of Play от PlayStation, Sony официально подтвердили, что одна из самых популярных видеоигр PS4 появится на PS5 и ПК позже в этом году.
Совсем недавно, Sony внезапно анонсировали большой список релизов для PS5 на 2024 год, однако оказалось, что это не все сюрпризы от японской компании.
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В начале года было объявлено о старте работы над экранизацией популярного ужастика с консоли PS4 – Until Dawn, но поклонники игры имеют еще один повод для радости.
Во время традиционного State of Play от PlayStation, стало известно что видеоигра получит ремастер для ПК и консоли PS5.
Вниманию геймеров представили трейлер проекта, который позволяет взглянуть на "перестроенную и улучшенную" версию Until Dawn, демонстрируя жуткие кадры, которые хвастаются улучшенной графикой игры.
Трейлер ремастера Until Dawn – смотреть видео
Интересно, что над ремастером работали не оригинальные разработчики из Supermassive Games, которые заняты новыми проектами, а независимая британская студия Ballistic Moon.
Сейчас окно релиза игры не известно, но обещают что она выйдет уже в этом году.
Until Dawn
- Оригинальная версия вышла в августе 2015 года и была положительно оценена критиками и геймерами.
- Игра сочетает в себе жанры сурвайвал хоррора и интерактивного фильма.
- По сюжету группа молодых людей собирается в отдаленном коттедже в горах, не зная, что там их подстерегает смертельная опасность.