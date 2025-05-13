Zotac представит портативную игровую консоль на Linux и Ryzen AI 9 HX 370

На Computex 2025 Zotac снова покажет прототип своей портативной игровой консоли Zone на базе AMD Ryzen AI 9 HX 370, однако финальный релиз устройства пока что откладывается. Главным отличием нового прототипа станет переход на операционную систему Manjaro Linux, оптимизированную для портативных игр.

На выставке CES 2025 в начале этого года компания Zotac впервые продемонстрировала свою портативную игровую консоль Zone, оснащенную процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, напоминает 24 Канал.

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Это был один из первых продуктов на базе новых процессоров Strix Point. Однако, даже через пять месяцев после презентации консоль так и не поступила в продажу, и, по последним данным, ждать релиз вскоре не стоит.

Zotac подтвердила, что на Computex 2025 снова покажет прототип консоли, но не финальную версию устройства. Согласно официальной информации, новый прототип будет несколько отличаться от того, что было представлено на CES, но изменения будут касаться только программного обеспечения.

Компания объявила, что Zone будет работать на Manjaro Linux – специальной версии операционной системы, оптимизированной для портативных консолей. Интерфейс устройства пока не был продемонстрирован, как и не было раскрыто деталей, чем именно он будет отличаться от версии на Windows 11.

Мы также расскажем о портативной приставке Zone и новых мини-ПК серии Zbox. Кроме уже анонсированной Zone, будет представлена улучшенная модель, оснащенная процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и операционной системой на базе Manjaro Linux,

– заявили в Zotac.

Конкуренция со SteamOS

Анонс от Zotac состоялся на фоне новостей от Valve, которая объявила о расширении поддержки SteamOS на новые системы. Первым портативным устройством, что выйдет со SteamOS за пределами Steam Deck, станет Lenovo Legion GO S.

Valve также запустила программу сертификации под названием SteamOS Compatible. Эта сертификация лишь подтверждает возможность запуска SteamOS на устройстве, однако не гарантирует его производительность.

Таким образом, Zotac с Manjaro Linux и Valve со SteamOS готовятся к конкуренции в сфере портативных игровых консолей, где борьба за пользователя обещает стать еще более ожесточенной.

А тем временем на eBay продали, вероятно, самый дорогой Steam Deck в истории. Консоль имеет отличия от стандартной модели, включая круглые панели и синие кнопки, и была в состоянии с потертостями и царапинами.