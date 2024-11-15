Rockstar использовала текстуру из GTA 6 в GTA The Trilogy – Definitive Edition

После масштабного обновления проблемной GTA Trilogy Definitive Edition фанаты заметили в игре текстуру из долгожданной GTA 6. Элемент ранее можно было заметить в первом трейлере самой ожидаемой игры Rockstar.

Через три года после своего проблемного запуска, GTA Trilogy Definitive Edition получила комплексное исправление в ноябре, которое наконец решило многочисленные проблемы, как сообщает 24 Канал. В игре исправили немало аспектов включая графику, освещение, туман и облака.

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Также логотип и все упоминания об оригинальном разработчике – студии Grove Street Games, было удалено со стартового экрана. Но фанаты, которые возвращаются в миры Liberty City, Vice City и San Andreas, заметили новый намек, указывающий на GTA 6.

Что именно нашли фанаты

Пользователь GTAForums BS_BlackScout обнаружил на одном из магазинов трилогии вывеску с надписью: "Мы больше не принимаем наличные, хранящиеся в нижнем белье". Эта непонятная деталь привлекла внимание игроков, поскольку она является элементом сцены из трейлера GTA 6, где персонажи в масках Люсия и Джейсон врываются в магазин.

Модератор форума Spider-Vice подтвердил находку, добавив, что некоторые текстуры из GTA 6, включая определенную марку принтера или факса, похоже, попали в трилогию.



Текстура GTA 6 в GTA The Trilogy / Фото dexerto

Эти текстуры существовали в игре до недавнего патча, но игроки, вероятно, не заметили их, поскольку они сначала отображались некорректно.

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Фанаты с нетерпением ждут больше информации о GTA 6 до ее запланированного на осень 2025 года релиза. Сейчас вышел только один трейлер, но сообщество бурлит теориями, а некоторые даже наблюдает за игровым месяцем в поисках возможных подсказок от Rockstar Games.