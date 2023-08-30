Последнее обновление игры Ubisoft разозлило даже преданных фанатов

Непопулярные изменения в последнем обновлении Rainbow Six Siege от Ubisoft разочаровали многих даже давних поклонников тактического шутера. Очевидно, обновления восприняли совсем не так, как рассчитывал разработчик.

Поклонники франшизы хорошо знают, что Rainbow Six Siege может вызвать учащенное сердцебиение у игроков. Но обычно это результаты интенсивного ближнего боя в тактическом шутере, а не разочарование из-за непопулярных обновлений игры.

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Неудачное обновление Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege, вышедший в конце 2015 года, является спинофом популярной франшизы, рассчитанным на большое количество игроков. Благодаря большому акценту на кооперативной тактической игре Rainbow Six Siege отличается от других онлайн-шутеров, которые уделяют больше внимания игрокам-одиночкам.

Несмотря на то, что после первого выпуска игры Ubisoft было трудно найти аудиторию, серия обновлений в течение следующих лет привела к тому, что у Rainbow Six Siege появилась безумно лояльная база поклонников. Впрочем, последнее обновление игры получило кардинально другую реакцию фанатов.

От геймеров практически посыпались жалобы. Поклонники жалуются на все подряд – начиная от графических изменений и заканчивая игровым процессом.

Часть игроков выразили свое разочарование тем, как обновление повлияло на разные режимы игры, доступные в Rainbow Six Siege. Одним изменением, вызвавшим особенно страстную реакцию поклонников игры, было удаление режима игры без рейтинга. Его использовали многие игроки, чтобы ознакомиться с картой перед тем, как перейти к высококонкурентным рейтинговым матчам Rainbow Six Siege.