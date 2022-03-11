Пожертвуют несколько миллионов: Sega, Koei Tecmo, Riot Games и FaZe Clan поддержали Украину

Сразу несколько известных компаний решили поддержать Украину в столь непростое время. Они пожертвуют несколько миллионов долларов организациям, которые помогают пострадавшим украинцам.

Все больше известных компаний, работающих в индустрии игр, осуждают российскую агрессию и поддерживают Украину. На этот раз их список пополнили сразу несколько известных организаций.

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Sega и Koei Tecmo

Начнем с восточных компаний, которые решили помочь Украине в столь непростое время. Представители Sega отметили, что поддерживают наш народ, который продолжает страдать от последствий российской агрессии. Также они надеются на скорейшее и мирное решение этой проблемы. Представители Sega также добавили, что перечислят неназванную сумму в фонды, помогающие пострадавшим украинцам.

А вот разработчики из японской компании Koei Tecmo указали сумму, которую они пожертвуют в вышеупомянутые благотворительные организации. Они перечислят в такие фонды 500 тысяч долларов, а также сумму, которую получат от своих фанатов.

Riot Games

Вспомним опять и о компании Riot Games, которая уже выражала свою поддержку нашему народу и помогала материально. Напомним, что неделю назад ее представители перечислили в благотворительные фонды миллион долларов, а также решили привлечь геймеров к этому процессу.

За это время последние собрали уже 2 миллиона долларов, но и это еще не конец. Дело в том, что принять участие в их благотворительной акции можно до 12 марта, а с более подробной информацией можно ознакомиться в нашем материале.

FaZe Clan

Не захотели стоять в стороне и представители киберспортивной организации FaZe Clan. Они выпустили фирменное худи, исполненное в украинских цветах. Приобрести его можно в официальном магазине организации, а все вырученные средства будут перечислены в фонды, помогающие украинским беженцам. Называется это худи "Stand with Ukraine Hoodie", а стоит оно 65 долларов.

Как выглядит это худи / Фото из магазина FaZe Clan

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