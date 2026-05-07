Pragmata уже продала 2 миллиона копий: что стоит за успехом научно-фантастического боевика

Японская игровая индустрия получила новый весомый повод для гордости. Проект, находившийся в разработке на протяжении шести лет, продемонстрировал неожиданно высокие результаты уже в первые недели после релиза, заставив аналитиков заговорить о появлении новой крупной игровой франшизы.

Как новой игре удалось достичь миллионных тиражей в рекордно короткие сроки?

Компания Capcom 7 мая объявила о впечатляющем достижении своего нового амбициозного проекта Pragmata. Научно-фантастический приключенческий боевик, увидевший свет 17 апреля 2026 года, преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий всего за 16 дней после официального релиза. Эти цифры выглядят еще более потрясающими, если учесть, что первый миллион единиц был реализован только за первые два дня пребывания игры на рынке.

Разработчики связывают такой стремительный взлет с успешной маркетинговой стратегией. Важную роль сыграл ранний выпуск игровой демоверсии, что позволило потенциальным покупателям лично оценить механики и атмосферу проекта еще до момента покупки. Кроме этого, Capcom провела агрессивную рекламную кампанию для повышения узнаваемости этого совершенно нового бренда.

Сюжет Pragmata переносит игроков в будущее, на территорию лунной исследовательской станции. Главные герои – Хью Уильямс и девочка-андроид Диана – вынуждены объединить усилия, чтобы преодолеть вызовы сурового внеземного мира. Особый акцент в игре сделан на эмоциональной составляющей и развитии отношений между человеком и искусственным интеллектом.

Критики и профильные издания благосклонно встретили новинку. Например, портал IGN оценил игру в 8 баллов из 10 возможных.

Энергичный экшен со стрельбой и креативная механика взлома делают бои настоящим украшением Pragmata. Сюжет может показаться несколько второстепенным, но его научно-фантастическая драма дает достаточно стимулов, чтобы пройти игру до конца и получить удовольствие от этого шутера от третьего лица,

– прокомментировали рецензенты издания.

Что ждет игру дальше?

Успех игры заставил руководство Capcom пересмотреть долгосрочные планы относительно проекта. Операционный директор Capcom USA Роб Дайер во время конференции iicon намекнул, что Pragmata может превратиться в серию игр.

Мы подошли к моменту, когда у нас появилась еще одна франшиза в дополнение к тому арсеналу, который уже имеет Capcom – и дай бог им здоровья за это – и мы можем продолжать развивать это направление,

– заявил Роб Дайер.

Сейчас Pragmata занимает уверенное место в портфолио издателя наряду с такими гигантами, как Resident Evil и Devil May Cry. Игра доступна на современных консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на персональных компьютерах. Интересно, что версия для Nintendo Switch 2 была выпущена в Японии и других странах Азии с небольшой задержкой – 24 апреля 2026 года.

Чтобы отблагодарить сообщество за поддержку, официальные аккаунты игры опубликовали праздничное сообщение: "Pragmata разошлась тиражом более 2 миллионов копий по всему миру! Спасибо всем за поддержку! Вот специальный рисунок от Дианы по этому случаю", – говорилось в сообщении от 7 мая 2026 года. На иллюстрации героиня Диана держит надпись с благодарностью за достижение знакового рубежа.

Больше о Pragmata: история создания и главные особенности

Игра Pragmata стала одним из самых громких релизов 2026 года и, вероятно, самым рискованным новым проектом Capcom за последнее десятилетие. Ее впервые показали еще в 2020 году во время презентации PlayStation 5, но после этого игра практически исчезла из информационного поля.

Сначала релиз планировали на 2022 год, однако Capcom несколько раз переносила игру, а затем вообще убрала ее из календаря релизов. В итоге Pragmata вышла лишь в апреле 2026 года – то есть примерно через шесть лет после анонса.

Главной особенностью Pragmata называют сочетание шутера от третьего лица и механик хакинга. Во время боев игрок одновременно контролирует двух персонажей: Хью ведет стрельбу, а Диана взламывает врагов (роботов) в реальном времени через специальные мини-головоломки. Из-за этого стандартные перестрелки превращаются в смесь экшена и тактической игры. Многие журналисты сравнивают систему боя с Vanquish, Binary Domain и даже BioShock из-за механики взлома во время сражений.

Еще одна особенность игры – ее стиль. Pragmata сочетает ретрофутуризм, "твердую" научную фантастику и японский подход к постановке экшена. В игре много узких технологических коридоров, роботизированных лабораторий, лунных пейзажей и странных цифровых аномалий. Отдельно журналисты хвалят анимацию персонажей, физику движения и атмосферу одиночества. Некоторые обозреватели прямо называют игру "возвращением эпохи Xbox 360", когда популярными были сюжетные линейные боевики без открытого мира.

Что говорят отзывы?

Отзывы о Pragmata оказались преимущественно положительными, хотя без критики не обошлось:

PC Gamer поставил игре 87 баллов из 100 и похвалил "старомодный", но очень динамичный экшен, сильное ощущение движения и боевую систему.

PCGamesN оценил игру на 8 из 10, назвав ее "уникальным и великолепным шутером", хотя и раскритиковал слабый сюжет.

Часть журналистов считает, что история игры слишком сильно опирается на классические sci-fi клише об опасном ИИ и одинокой космической станции. Например, The Verge написал, что Pragmata имеет замечательную боевую систему, но пока не может сравниться с большими научно-фантастическими франшизами по уровню сценария и уникальности мира.

Впрочем, почти все рецензенты соглашаются в одном: Capcom удалось создать новую игру, которая не похожа на большинство современных AAA-проектов. Pragmata не является сервисной игрой, не имеет гигантского открытого мира и не пытается растянуть прохождение на сотни часов. Это компактный сюжетный экшен с сильным акцентом на механики и постановку. Именно поэтому многие игроки сравнивают ее с культовыми японскими боевиками 2000-х и начала 2010-х годов.

Что будет дальше для Pragmata?

Отдельно активно обсуждают будущее Pragmata. Причина проста – Capcom уже фактически намекнула, что рассматривает игру как основу для новой франшизы. В 2025 году компания прямо заявила, что создаёт новый бренд для долгосрочного развития. После релиза ситуация лишь укрепилась.

Представители Capcom также заявляли, что видят в Pragmata потенциал большой серии. Причин несколько:

Во-первых, у игры уже есть узнаваемый дуэт героев – Хью и Диана.

Во-вторых, мир игры позволяет развивать тему искусственного интеллекта, космических колоний и технологических катастроф.

В-третьих, сама механика "hack-and-shoot" оказалась достаточно оригинальной, чтобы стать основой для будущих продолжений.

