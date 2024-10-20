Одна из лучших видеоигр 2024 года может наконец-то появиться на Xbox

Владельцы консолей Xbox будут рады узнать последние слухи, указывающие на то, что обширная библиотека игр, доступных на их устройствах, пополнится одним из лучших проектов 2024 года.

Black Myth: Wukong стала настоящим хитом на PlayStation 5 и ПК и вот, похоже, что вскоре появится версия игры для консоли Xbox.

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Новая информация дает надежду

Приключенческая игра стала настоящим хитом после своего релиза и заслужила хорошие отзывы как геймеров, так и критиков – 8.3/10 и 81/100 в версии для ПК на портале metacritic.

Перенос Black Myth: Wukong на Xbox планировался разработчиками с самого начала, но до сих пор не был реализован.

Причины этого доподлинно не известны, хотя среди их вариантов называют технические проблемы с Xbox Series S или же секретную сделку по временной "эксклюзивности" игры для PS5.

Трейлер проекта – смотрите видео

В любом случае, похоже, что ожидание геймеров с Xbox закончится уже в скором времени.

На портале ESRB (система, устанавливающая возрастной рейтинг для игр) для Black Myth: Wukong появилась оценка версии игры для Xbox.

Вполне возможно, что этот рейтинг является своеобразным "заделом на будущее" и поклонникам все еще придется подождать, прежде чем Black Myth: Wukong появится на Xbox, но это все равно хорошая новость для владельцев этих консолей.