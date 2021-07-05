Праздновали победу над читером почти всем лобби: курьезный случай в Warzone

Ни для кого не секрет, что у Call of Duty: Warzone серьезные проблемы с читерами, несмотря на все старания разработчиков. Однако, когда мошенник получает по заслугам это сразу объединяет бывших соперников в едином порыве радости. Смешное видео в материале.

Читеры – постоянная проблема Warzone, однако иногда, если повезет, их все же можно одолеть, приложив для этого максимум усилий. Еще легче это сделать, когда за тебя болеет более 20 человек, которые тоже пострадали от нечестной игры мошенника.

Уникальный хайлайт Прыжок веры: игрок в Call of Duty: Warzone эффектно ликвидировал последнего оппонента – видео

Недавно один из игроков случайно записывал матч Call of Duty: Warzone и после опубликовал на Reddit видеоклип в котором "хакер" потерпел поражение от рук другого, честного игрока. Видео начинается именно так, как можно было бы ожидать: читер буквально "стирает" оппонентов в пыль друг за другом, даже не пытаясь изображать из себя обычного игрока и набирая просто абсурдное (46) количество убийств.

Его невиданная наглость привела к тому, что ближе к финалу матча более 25 геймеров не вышли из игры, а остались наблюдать за развязкой с надеждой на то, что мошенник получит по заслугам – и их молитвы были услышаны.

Прицел читера буквально "прилип" к одному из врагов на достаточно дальней дистанции, и пока между ними происходила перестрелка, рельеф карты сыграл злую шутку с мошенником. Оказавшись на краю невысокого обрыва, нечестный игрок упал с него прямо на прицел соперника под ником Goldenarm10, который без колебаний уничтожил ненавистного врага на радость публики.

После матча все игроки, наблюдавшие за тем как геймер восстановил справедливость, собрались в лобби, чтобы его поблагодарить. Сам Goldenarm10 смиренно принял поздравления и заявил, что ему просто повезло. В целом это был хороший момент солидарности среди игроков, который показывает насколько сильно людей может сплотить несправедливость, пускай даже в видеоигре.