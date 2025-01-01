Разработчик интегрировал в свою будущую игру предложение о женитьбе

Разработчик игр Шейн Каннинг сделал предложение своей девушке, использовав собственную незавершенную игру. Он подошел к вопросу очень креативно, встроив в геймплей соответствующие движения персонажей. Видео реакции уже можно посмотреть в сети.

Как это было

Шейн Каннинг работает над японской игрой KEMURI от независимой студии UNSEEN. Проект все еще находится на ранних стадиях разработки, и именно этим фактом разработчик решил воспользоваться, чтобы пригласить свою партнершу в офис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Смотрите также Первый в истории игрок Fortnite достиг 10 000-го уровня, но Epic Games его за это наказала

Суть идеи была в том, чтобы позвать девушку в студию для якобы независимой оценки игрового процесса. Каннинг спроектировал территорию, расставил по местам NPC и организовал идеальное предложение с помощью персонажей.

Девушка по имени Макико согласилась записать свою реакцию на камеру, якобы для того, чтобы разработчики понимали, какие эмоции вызывает демоверсия игры. Она начала управлять своим персонажем, исследовать территорию и вскоре наткнулась на ключевого NPC, который буквально изменил ее жизнь.

Подойдя к одному из персонажей и начав взаимодействие с ним, виртуальная модель выполнила движение, похожее на бросок чего-то прямо в экран. В этот момент Шейн Каннинг "поймал" это в реальной жизни перед монитором. Раскрыв руку, он показал Макико обручальное кольцо и признался в любви, а сразу после этого предложил жениться.

"Ты выйдешь за меня?" – спросил Каннинг в этот момент перед всей студией.

"Конечно!" – ответила Макико, когда фейерверки начали взрываться на экране в игре.

Смотрите, как Шейн Каннинг делал предложение своей девушке Макико: видео

Генеральный директор студии впоследствии сказал: "Шейн работал над этим, поэтому и возвращался домой поздно". Очевидно, что усилия окупились: пара теперь помолвлена и собирается пожениться.