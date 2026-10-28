Президента Кореи призвали поиграть в Modern Warfare 4, чтобы понять, что такое война

Южнокорейский политик Хан Дон Хун призвал президента страны Ли Чжэ Мена сыграть в Call of Duty: Modern Warfare 4. По его мнению, игра показывает, насколько катастрофическим может быть вторжение КНДР, если государство не готово защищаться.

Что именно сказал политик

Об обращении Хана Дон Хуна пишет IGN. Политик подчеркнул, что страна должна заранее готовиться к любым сценариям, а не просто надеяться, что они никогда не произойдут.

Он также ответил критикам игры, которые упрекают ее в показе полномасштабной войны между двумя Кореями. По его мнению, такой сюжет должен стать сигналом для проверки, готова ли страна к подобному развитию событий.

Надеюсь, что образ Сеула, превращенного в пепел, останется в игре лишь вымыслом,

– прокомментировал политик Хан Дон Хун.

Что происходит в сюжете игры

Modern Warfare 4 начинается с того, что южнокорейские солдаты патрулируют улицы города. Затем электромагнитный импульс отключает все электроснабжение в районе. Северокорейская армия обстреливает город ракетами, высаживает десант и наступает через сеть туннелей. Это сплошной хаос, похожий на неожиданное вторжение России в Америку в оригинальной Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году.

Половина сюжета посвящена борьбе южнокорейских войск, пытающихся отразить наступление КНДР. Они оказываются в безнадежном положении, во многом из-за новой прорывной технологии, мгновенно выводящей из строя оборонительные системы.

Отдельный режим игры разворачивается в демилитаризованной зоне – реальной территории на границе двух Корей. Игрок исследует ее, выполняет миссии, добывает трофеи и узнает больше об истории игры.

Почему совпадение с реальностью пугает

Автор IGN называет сюжет удивительно своевременным. На прошлой неделе появились сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы впал в кому или даже умер. Их опровергли. В то же время сестра лидера Ким Йо Чжон угрожала Южной Корее.

В игре показана борьба за власть в северокорейской элите: она заканчивается тем, что сестра верховного лидера получает командование и начинает войну против Юга.

Игра вышла на прошлой неделе, поэтому фанатам было трудно не заметить жутких параллелей между вымышленным сюжетом и реальной ситуацией.

Как оценили игру

IGN поставило Modern Warfare 4 семь баллов из десяти. Рецензенты отметили, что мультиплеер кажется слишком знакомым, но кампания улучшает общее впечатление от игры. По их мнению, игра заслуживает места среди лучших последних частей серии.