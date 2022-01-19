Придумал новый трюк: игрок в Battlefield 2042 эффектно ликвидировал вражеский вертолет

Поклонник Battlefield 2042 поделился эффектным видео на Reddit. Этот игрок показал впечатляющий трюк, который очень понравился пользователям этой платформы.

Наверное, все геймеры знают, каким провалом обернулся релиз видеоигры Battlefield 2042. Сначала этот проект получил довольно посредственные оценки от критиков, затем его разгромили геймеры, а завершилось все тем, что он потерял почти всю свою аудиторию.

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Правда, даже в такой неприятной ситуации есть геймеры, которые проводят время в этой многострадальной видеоигре. Наверное, именно к таким игрокам можно отнести и пользователя платформы Reddit с никнеймом Est0niaVisit, который на этой неделе поделился впечатляющим хайлайтом.

Итак, этот геймер проводил обычный соревновательный матч, правда, его заинтересовали воздушные бои, а не наземные. Стоит отметить, что главный герой довольно искусно управляет игровым реактивным самолетом, а ярким подтверждением этого может служить его эффектный финальный трюк.

Дело в том, что Est0niaVisit решил уничтожить вражеский вертолет, правда, для этого он использовал очень необычный способ. Сначала главный герой перевернул свой самолет вверх дном, а все для того, чтобы потом вылезти на его нижнюю часть. Там он взял в руки ракетницу и занял хорошую позицию.

Завершилось все это тем, что главный герой с первой попытки ликвидировал вышеупомянутый вертолет. Интересно, что потом он вернулся в кабину и продолжил спокойно летать. Наверное, прием Est0niaVisit можно назвать своеобразной вариацией известного трюка с названием "RendeZook".

Напоследок добавим, что пользователи платформы Reddit довольно высоко оценили это видео. Запись Est0niaVisit попала в топ самых популярных в разделе этой видеоигры, а в целом она уже собрала почти 3 тысячи лайков и немало отзывов.

Хайлайт, которым поделился пользователь Est0niaVisit: видео