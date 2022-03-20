Приятная мелочь: разработчики видеоигры Overwatch поддержали Украину

Интересной инициативой отличились разработчики популярной игры Overwatch. Дело в том, что они добавили в свою видеоигру один из элементов нашей национальной символики.

Компания Activision Blizzard уже выступала в поддержку Украины, а также жестко ударила по российскому игровому рынку. Но на этом ее представители останавливаться не стали, а несколько дней назад добавили в одну из своих игр интересную вещь.

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Разработчики Overwatch поддержали Украину

Следует начать с того, что речь идет о популярной видеоигре Overwatch. Недавно для нее вышло небольшое обновление, а вместе с ним в игре появился украинский флаг, который может экипировать любой. Таким образом геймеры могут показать, что они солидарны с украинцами и поддерживают наш народ в такое непростое время.

Отметим, что представители Activision Blizzard в своих официальных соцсетях не рекламировали подобное обновление. Также в описании нового патча нет информации о том, что они добавили в Overwatch украинский флаг. Возможно, разработчики просто не захотели афишировать тот факт, что в их видеоигре все это время он отсутствовал.

Напоследок отметим, что геймерам понравилось такое обновление. А некоторые даже отметили, что искали наш флаг еще с первых дней войны. Теперь надеемся, что подобная поддержка появится и в других очень популярных видеоиграх Activision Blizzard.

Флаг Украины в игре Overwatch / Фото с твиттера Crimzo