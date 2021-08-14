Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: лечение в шутерах и продавцы из GTA
Источник:24 канал
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали классического продавца из GTA, а также вспомнили о Half-Life 3.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "вечнозеленая" GTA V и методы Лары Крофт
10 место – Cпециалист
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – Boltthelucario
Я после того, как починил свой монитор, ударив его
Инженер
9 место – Лечение в шутерах
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – G-Grievous
8 место – А потом пришел Кратос
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Castles91
В конце концов, Геракл, Мэг и другие боги жили долго и счастливо...
7 место – Я выбираю тебя
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – the_ju66ernaut
– Что, черт возьми, ты хочешь, чтобы я сделал
6 место – А также только на консоли
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – The_Golden_Alchemist
Видеоигры, которые выйдут только после моей смерти:
5 место – Просто бизнес
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – K0r0ush
Смотрит, как вы убиваете 15 человек на улице
С удовольствием продает вам хот-дог
4 место – Последних точно не существует
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – Nagisa139
Топ мифических созданий:
Единороги
Драконы
Хорошие напарники
3 место – Худший вариант
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – SrGrafo
– Солдат, я здесь!
– Кто это сделал? Вражеский солдат?? Вражеский танк???
– Хуже...
– Мой "плохой" напарник
2 место – Бюджетный ремейк Contra
Количество лайков – 72 тысячи
Автор – SusannahCochrane
1 место – До сих пор не вышла...
Количество лайков – 95 тысяч
Автор – Interceptor21
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