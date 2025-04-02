Разработчики раскрыли продолжительность Doom: The Dark Ages – она будет значительно длиннее предшественниц
- Doom: The Dark Ages будет иметь 22 игровых уровня и продлится примерно 20 часов, что дольше предыдущих игр серии.
- Игроки смогут управлять боевым мехом Атлан и использовать дракона для транспортировки между уровнями.
- Игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5 13 мая.
За месяц до релиза Doom The Dark Ages разработчики известной серии шутеров рассказали какой будет продолжительность новинки и к радости фанатов, она будет длиннее предшественниц.
Блогер Тайлер МакВикер имел возможность пообщаться с режиссером Doom: The Dark Ages – Хьюго Мартином о следующей игре от id Software и узнал кое-что интересное, информирует 24 Канал со ссылкой на его YouTube канал.
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Игра будет значительно длиннее
По итогам беседы Маквикер сообщил, что будущий проект будет иметь 22 игровых уровня. Кроме того, "примерно 15-20% игры проводится или в Атлане, или в полетах на драконе".
Атлан – это гигантский боевой мех, которым игрокам выпадет шанс поуправлять аж в трех уровнях, как отметил блогер.
Упомянутый дракон в свою очередь будет использоваться больше как транспорт, чтобы доставлять игрока в разные точки больших уровней.
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Ранее id Software уже обещали Doom The Dark Ages поразит геймеров масштабом, но теперь все больше становится понятно о чем речь.
Касаемо продолжительности игры, то в противовес Doom (2016) и Eternal, где сюжетная кампания занимала примерно 11,5 и 14,5 часов соответственно (данные портала HowLongToBeat), чтобы завершить основную кампанию Dark Ages, игрокам понадобится больше времени.
В частности, известно что уровни игры будут занимать в среднем около часа, поэтому поклонники Doom могут рассчитывать на минимум 20 часов кампании.
Напомним, что Doom: The Dark Ages выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5 уже 13 мая.