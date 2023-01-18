Новая утечка информации о Hogwarts Legacy, кроме прочего, раскрывает общее количество игрового времени, которое геймеры смогут провести за прохождением основной истории и дополнительного контента, сообщает 24 канал.

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Hogwarts Legacy – одна из самых ожидаемых игр 2023 года и до ее релиза остается совсем чуть-чуть.

Хотя многие подробности о проекте сообщили сами разработчики, некоторые аспекты амбициозной RPG во вселенной Гарри Поттера все еще остаются тайной.

Новая утечка в твиттере помогла раскрыть пару из них, с помощью ряда рисунков из артбука игры. Таким образом, поклонникам удалось узнать некоторые детали игрового процесса и даже то сколько времени понадобится для завершения игры на показатель в 100%.

Ранний интерфейс снаряжения / изображения из твиттера

Прежде всего, артбук содержит более глубокий взгляд на архитектуру некоторых локаций.

Архитектурные детали в артбуке / изображении из твиттера

Кроме того, геймеры могут оценить, насколько масштабным в начале разработки планировался мир игры, который пришлось сократить почти на четверть. Особенно это касается таких местностей, как болото и высокогорье.

Карта мира игры на ранней стадии разработки / изображения из твиттера

Пожалуй, самой важной информацией стало то, что полное прохождение игры на 100% займет у геймеров целых 70 часов, в то время как среднее время завершения основной сюжетной линии составит вдвое меньше – 35 часов.

Кроме того, сообщается, что основная сюжетная линия будет напрямую зависеть от того, к какому факультету Хогвартса будет принадлежать ваш персонаж. Течение основных квестов изменится, а играя за некоторые факультеты игроки смогут посетить такие места, как Азкабан. При этом концовка игры останется одинаковой для всех пользователей.

Заметьте, Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля для ПК, PS5 и Xbox Series X, версии для PS4 и Xbox One появятся 4 апреля, а Switch игра посетит аж 25 июля 2023 года.