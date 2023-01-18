Новий витік інформації про Hogwarts Legacy, окрім іншого, розкриває загальну кількість ігрового часу, яку геймери зможуть провести за проходженням основної історії та додаткового вмісту, повідомляє 24 канал.

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Hogwarts Legacy – одна з найбільш очікуваних ігор 2023 року і до її релізу залишається зовсім трохи.

Хоча багато подробиць про проєкт повідомили самі розробники, деякі аспекти амбітної RPG у всесвіті Гаррі Поттера все ще залишаються таємницею.

Новий витік у твітері допоміг розкрити кілька з них, за допомогою низки малюнків з артбуку гри. Таким чином шанувальникам вдалося дізнатися деякі деталі ігрового процесу та навіть те скільки часу знадобиться для завершення гри на показник у 100%.

Ранній інтерфейс спорядження / зображення з твітеру

Перш за все, артбук містить глибший погляд на архітектуру деяких локацій.

Архітектурні деталі в артбуці / зображення з твітеру

Окрім того, геймери можуть оцінити наскільки масштабним на початку розробки планувався світ гри, який довелося скоротити майже на четверть. Особливо це стосується таких місцевостей як болото та високогір'я.

Мапа світу гри на ранній стадії розробки / зображення з твітеру

Мабуть, найважливішою інформацією стало те, що повне проходження гри на 100% займе у геймерів цілих 70 годин, у той час, як середній час завершення основної сюжетної лінії складе вдвічі менше – 35 годин.

Крім того, повідомляється, що основна сюжетна лінія буде напряму залежати від того, до якого факультету Гоґвортсу буде належати ваш персонаж. Перебіг основних квестів зміниться, а граючи за деякі факультети гравці зможуть відвідати такі місця, як Азкабан. При цьому кінцівка гри залишиться однаковою для усіх користувачів.

Зауважте, Hogwarts Legacy вийде 10 лютого для ПК, PS5 і Xbox Series X, версії для PS4 і Xbox One з'являться 4 квітня, а на Switch гра завітає аж 25 липня 2023 року.