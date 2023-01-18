Артбук Hogwarts Legacy попал в сеть и раскрыл интересные детали, включая продолжительность игры
Утечка официального артбука долгожданной Hogwarts Legacy дает геймерам новую информацию о продолжительности игры, ее карте, игровом процессе и дизайне локаций. Детальнее – в материале.
Новая утечка информации о Hogwarts Legacy, кроме прочего, раскрывает общее количество игрового времени, которое геймеры смогут провести за прохождением основной истории и дополнительного контента, сообщает 24 канал.
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Hogwarts Legacy – одна из самых ожидаемых игр 2023 года и до ее релиза остается совсем чуть-чуть.
Хотя многие подробности о проекте сообщили сами разработчики, некоторые аспекты амбициозной RPG во вселенной Гарри Поттера все еще остаются тайной.
Новая утечка в твиттере помогла раскрыть пару из них, с помощью ряда рисунков из артбука игры. Таким образом, поклонникам удалось узнать некоторые детали игрового процесса и даже то сколько времени понадобится для завершения игры на показатель в 100%.
Ранний интерфейс снаряжения / изображения из твиттера
Прежде всего, артбук содержит более глубокий взгляд на архитектуру некоторых локаций.
Архитектурные детали в артбуке / изображении из твиттера
Кроме того, геймеры могут оценить, насколько масштабным в начале разработки планировался мир игры, который пришлось сократить почти на четверть. Особенно это касается таких местностей, как болото и высокогорье.
Карта мира игры на ранней стадии разработки / изображения из твиттера
Пожалуй, самой важной информацией стало то, что полное прохождение игры на 100% займет у геймеров целых 70 часов, в то время как среднее время завершения основной сюжетной линии составит вдвое меньше – 35 часов.
Кроме того, сообщается, что основная сюжетная линия будет напрямую зависеть от того, к какому факультету Хогвартса будет принадлежать ваш персонаж. Течение основных квестов изменится, а играя за некоторые факультеты игроки смогут посетить такие места, как Азкабан. При этом концовка игры останется одинаковой для всех пользователей.