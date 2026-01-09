Духовный преемник Thief: представлен геймплей Project Shadowglass

На шоу New Game+ Showcase 2026 инди-разработчик Доминик Джон представил свежий взгляд на Project Shadowglass. Этот нелинейный стелс-экшен от первого лица сочетает эстетику олдскульной пиксельной графики с передовыми механиками симуляции.

Проект разрабатывается студией Starhelm Studios и ориентируется на поклонников классических игр, где скрытность и планирование является ключом к успеху, рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube канал Starhelm Studios.

Каким будет игровой процесс в Project Shadowglass?

События игры разворачиваются в приморском королевстве, где пропасть между богатыми и бедными постоянно растет. Игроки возьмут на себя роль вора, которому необходимо отыскать скрытые во всем мире древние артефакты.

Геймплей четко разделен на два временных этапа: днем персонаж планирует будущие операции, покупает инструменты, занимается улучшением собственной мастерской и собирает важную информацию. Основное действие происходит ночью, когда наступает время для непосредственных ограблений.

Во время ночных вылазок критически важно эффективно использовать тени, взламывать замки и незаметно обезвреживать охрану. В новом демонстрационном видео разработчик акцентировал на реалистичной системе освещения и затенения, влиянии различных типов поверхностей на звук шагов, а также на использовании технологии трехмерного аудио.



Освещение и звук в игре впечатляют / Фото Starhelm Studios

Кроме того, игра демонстрирует механики паркура для преодоления препятствий, динамическую смену времени суток и продвинутое физическое взаимодействие с предметами. Например, во время стрельбы из лука яблоко будет правдоподобно реагировать на попадание стрелы.

Первый взгляд на боевую систему Project Shadowglass – смотрите видео:

Визуально проект сочетает ностальгическую пиксельную стилистику с полноценным трехмерным пространством, что уже вызвало значительный восторг у зрителей. Многие пользователи отмечают, что игра выглядит настолько хорошо, что в это трудно поверить.

Project Shadowglass позиционируется как идейный наследник таких классических симуляторов погружения, как Thief, Deus Ex и System Shock. Хотя точная дата релиза пока не объявлена, известно, что в 2026 году пользователи ПК смогут испытать бесплатную демоверсию игры в Steam.