Что не так с The Day Before: как российские разработчики обманули игровое сообщество

Игра The Day Before от российских разработчиков Fntastic из Якутии оказалась едва ли не самым большим разочарованием в истории видеоигр. Это при том, что многие месяцы игра находилась в рейтинге самых ожидаемых игр на Steam.

Впрочем, разочарование оказалось настолько сильным, что российская студия-разработчик объявила о своем закрытии уже на четвёртый день после релиза игры. Как до этого дошло и что не так с игрой The Day Before – пытался разобраться 24 Канал.

Читайте также PIN-UP Foundation доставил 97 тонн товаров первой необходимости в прифронтовые города за 7 месяцев

Первые намеки на "кидалово"

Справедливо можем отметить, что игра задолго до своего релиза напоминала вероятное мошенничество. И мы об этом предупреждали своих читателей. Так что искренне надеемся, что никто не потратил деньги на этот "шедевр".

Еще чуть ли не за год до релиза The Day Before геймеры начали сомневаться, действительно ли существует в разработке такая игра. Сначала сомнения посеяло ее тайное исчезновение со страниц Steam. Так что россиянам из Fntastic для подтверждения пришлось очень быстро публиковать 10-минутный трейлер.

Впрочем, от этого лучше не стало. Геймеры заметили, что трейлер банально копирует кадры из западных популярных игр – трейлера режима Zombies для Call of Duty: Black Ops Cold War, а также The Last of Us, Division, Snow Runner и Resident Evil.

Последним шансом для тех, кто до последнего ожидал российскую игру и планировал платить за нее деньги, было объявление от самих разработчиков перед самым релизом. Буквально за неделю до выхода игры представители Fntastic извинились перед геймерами за "неправильную пиар-кампанию".

Фактически это было явкой с повинной – россияне чуть ли не прямым текстом признались, что все, что они демонстрировали до этого, было обманом. Уже после этого горе-разработчики и вовсе удалили ролики, в которых еще год назад воровали кадры из других игр.

Что не так с The Day Before

Если коротко – абсолютно все! С самого начала и до конца эта, извините за слово, "игра" оказалась тотальным обманом от российских разработчиков. Чтобы не быть голословными, объясняем на примерах:

Непродуманный сюжет

В начале игры вы оказываетесь в закрытом поселении. Неизвестно, как вы попали туда, что делали до сих пор. Известно лишь, что вы были при смерти, и вас спасли выжившие.

Среди них – врач, охранник, торговец, бармен и мэр. Их совсем не интересует, каким человеком вы были до сих пор – вас сразу берут в банду и предоставляют оружие, боеприпасы, базовое снаряжение и немного денег.

Игра на выживание без игры на выживание

В игре совсем не чувствуется атмосфера апокалипсиса. За выживание совсем никто не борется. Единственный враг, присутствующий в игре – зомби. Впрочем, они разве что присутствуют.

Зомби получились настолько медленными и глуповатыми, что их совсем не боишься. Более того, в игре их совсем мало, а те, которые есть, постоянно застревают в текстурах.

Зомби имеет шанс догнать вас только в том случае, если вы будете двигаться медленно. Если будете бежать – совсем без шансов. При этом за один удар зомби лишает вас всего около 15% здоровья.

"Открытый мир" Шредингера

Да, с открытым миром тоже не удалось. Ну как, он фактически есть, но не совсем в том понимании, в котором представляешь себе открытый мир. Он действительно открыт только тогда, когда вы уходите из своего хранилища. Если простыми словами, вы выбираетесь в рейды в Нью-Йорк в поисках лутов для своих коллег по хранилищу.

Само же хранилище максимально примитивно. Вы можете выбрать только один из трех типов – крошечная хижина, более крупный дом или большой особняк. Выбрать дизайн нельзя, только вносить изменения в интерьер, покупать мебель или другие мелочи.

В общем, суть этого хранилища непонятна. Оно банально предназначено только для того, чтобы в нем быть. Его даже нельзя использовать как собственно хранилище-склад. Единственная возможность – тратить на хранилище деньги, которые вы заработаете при выходе из хранилища. Вот такой замкнутый круг.

Занудный геймплей

Как уже отмечалось, вся суть игры сводится к тому, чтобы собирать лут для своих коллег. На этом и построена буквально вся игра – вы выходите в город, собираете необходимое для квеста количество определенных вещей, возвращаетесь в хранилище, сдаете квест, скупаетесь для нового квеста. И так до бесконечности по кругу, пока окончательно не надоест. Маленький спойлер – совсем недолго.

Ужасная оптимизация

Напоследок по качеству самой игры. Вернее, отсутствии качества. Во-первых, в игре просто огромное количество багов – зомби застревают в текстурах, люди проходят друг через друга, а собранные вами вещи могут бесследно исчезнуть.

Звук настроен просто отвратительно – ты никогда не понимаешь, откуда стреляют, где находятся враги. Анимации кривые, а мимика персонажей почти во всех случаях не совпадает с тем, что они говорят.

Чему нас учит та история

Очень простой истины – россиянам ни в коем случае нельзя верить. Не так важно – хотят ли они на своих танках вас "освободить" или со своей "самой ожидаемой игрой" немного развлечь. В любом случае это всегда обман.

Именно так вышло и с игрой The Day Before. Россияне смогли обмануть огромную часть западных поклонников игр, а в итоге после провала игры быстро закрыли студию.

Только теперь обманутые геймеры поняли, что русская, извините за слово, "игра" – это обычное мошенничество. Ведь российская студия, объявленная банкротом, похоже, не планирует возвращать игрокам деньги, потраченные на "чудо российского геймдева".