Що не так з The Day Before: як російські розробники обманули ігрову спільноту

Гра The Day Before від російських розробників Fntastic з Якутії виявилася чи не найбільшим розчаруванням в історії відеоігор. Це при тому, що багато місяців гра перебувала в рейтингу найочікуваніших ігор на Steam.

Втім, розчарування виявилося настільки сильним, що російська студія-розробник оголосила про своє закриття вже на четвертий день після релізу гри. Як до цього дійшло й що не так з грою The Day Before – пробував розібратися 24 Канал.

Перші натяки на "кидалово"

Справедливо можемо зазначити, що гра ще задовго до свого релізу нагадувала імовірне шахрайство. І ми про це попереджали своїх читачів. Тож щиро сподіваємося, що ніхто не витратив гроші на цей "шедевр".

Ще ледь не за рік до релізу The Day Before геймери почали сумніватися, чи така гра справді існує в розробці. Спершу сумніви посіяло її таємне зникнення зі сторінок Steam. Тож росіянам з Fntastic для підтвердження довелося дуже швидко публікувати 10-хвилинний трейлер.

Втім, від цього краще не стало. Геймери помітили, що трейлер банально копіює кадри з західних популярних ігор – трейлера режиму Zombies для Call of Duty: Black Ops Cold War, а також ігор The Last of Us, Division, Snow Runner та Resident Evil.

Останнім шансом для тих, хто до останнього очікував на російську гру й планував платити за неї гроші, було оголошення від самих розробників перед самим релізом. Буквально за тиждень до виходу гри представники Fntastic перепросили в геймерів за "неправильну піар-кампанію".

Фактично, це було явкою з повинною – росіяни ледь не прямим текстом зізналися, що все, що вони демонстрували до цього, було обманом. Вже після цього горе-розробники й зовсім видалили ролики, в яких ще рік тому крали кадри з інших ігор.

Що не так з The Day Before

Якщо коротко – абсолютно все! Від самого початку й до кінця ця, даруйте за слово, "гра" виявилася тотальним обманом від російських розробників. Щоб не бути голослівними, пояснюємо на прикладах:

Непродуманий сюжет

На початку гри ви опиняєтесь у закритому поселенні. Невідомо, як ви туди потрапили, що робили досі. Відомо лише, що ви були при смерті, і вас врятували місцеві, які вижили.

Серед них – лікар, охоронець, торговець, бармен і мер. Їх зовсім не цікавить, якою людиною ви були досі – вас одразу беруть у банду й надають зброю, боєприпаси, базове спорядження й трохи грошей.

Гра на виживання без гри на виживання

У грі зовсім не відчувається атмосфера апокаліпсиса. За виживання зовсім ніхто не змагається. Єдиний ворог, який присутній у грі – зомбі. Втім, вони тут хіба що присутні.

Зомбі вийшли настільки повільними й дурнуватими, що їх зовсім не боїшся. Ба більше, у грі їх зовсім мало, а ті, що є, постійно застрягають у текстурах.

Зомбі має шанс вас догнати лише в тому разі, якщо ви рухатиметесь повільно. Якщо будете бігти – зовсім без шансів. При цьому за один удар зомбі позбавляє вас всього близько 15% здоров'я.

"Відкритий світ" Шредінгера

Так, з відкритим світом теж не вдалося. Ну як, він то фактично є, але не в зовсім тому розумінні, в якому уявляєш собі відкритий світ. Він справді відкритий лише тоді, коли ви виходите зі свого сховища. Якщо простими словами, ви вибираєтесь у рейди в Нью-Йорк у пошуках лутів для своїх колег по сховищу.

Саме ж сховище максимально примітивне. Ви можете обрати лише один з трьох типів – крихітна хатина, дещо більший будинок або великий особняк. Вибрати дизайн не можна, лише вносити зміни в інтер'єр, купувати меблі чи різноманітні дрібниці.

Загалом суть цього сховища незрозуміла. Воно банально призначене лише для того, щоб в ньому бути. Його навіть не можна використовувати як склад. Єдина можливість – витрачати на сховище гроші, які ви заробите, коли вибиратиметесь зі сховища. Ось таке замкнене коло.

Занудний геймплей

Як ми вже відзначили, вся суть гри зводиться до того, аби збирати лут для своїх колег. На цьому й побудована буквально вся гра – ви виходите в місто, збираєте необхідну для квесту кількість певних речей, повертаєтесь у сховище, здаєте квест, скуповуєтесь для нового квесту. І так до безкінечності по колу, аж поки остаточно не набридне. Маленький спойлер – зовсім недовго.

Жахлива оптимізація

Наостанок щодо якості самої гри. Точніше, відсутності якості. По-перше, у грі просто величезна кількість багів – зомбі застрягають у текстурах, люди проходять один через одного, а зібрані вами речі можуть безслідно зникнути.

Звук налаштований просто огидно – ти ніколи не розумієш, звідки стріляють, де перебувають вороги тощо. Анімації криві, а міміка персонажів майже у всіх випадках не збігається з тим, що вони говорять.

Чого нас вчить та історія

Дуже простої істини – росіянам у жодному разі не можна вірити. Не так важливо – чи вони на своїх танках хочуть вас "асвабадіть" чи зі своєю "найочікуванішою грою" трохи розважити. У будь-якому разі це завжди обман.

Саме так вийшло й з грою The Day Before. Росіяни змогли обманути величезну частину західних шанувальників ігор, а в підсумку після провалу гри швидко закрили студію.

Лише тепер обмануті геймери зрозуміли, що російська, даруйте на слові, "гра" – це звичайне шахрайство. Адже російська студія, оголошена банкрутом, схоже, не планує повертати гравцям гроші, витрачені на "диво російського геймдеву".