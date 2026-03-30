Геймеры массово скупают PS5 Pro перед скачком цены
- Перед подорожанием на 150 долларов геймеры массово покупают PS5 Pro, что вызвано ожидаемым скачком цены со 2 апреля 2026 года.
- Рост цен объясняется увеличением производственных затрат и ожиданием релиза Grand Theft Auto VI, что может повысить спрос на консоли.
Перед резким повышением цены на PS5 Pro игроки начали массово покупать консоль. Уже через несколько дней ее стоимость вырастет на 150 долларов, что подталкивает пользователей спешить с покупкой, пока цена остается старой.
Об этом сообщает издание NotebookCheck.
Почему геймеры спешат купить PS5 Pro уже сейчас?
Недавно компания Sony официально подтвердила рост цен на PlayStation 5. Уже со 2 апреля 2026 года рекомендованная цена всей линейки консолей возрастет. Например PlayStation 5 Pro в США будет стоить 900 евро вместо 750.
Таким образом, разница составит 150 долларов – и это уже второе подорожание за последний год, что существенно влияет на доступность консоли.
Стоит отметить, что подорожание коснется не только флагманской модели. Базовая PlayStation 5 с дисководом и Digital-версия также подорожают на 100, а PlayStation Portal прибавит в цене еще 50.
В то же время некоторые геймеры уже начали в паническом ожидании роста цен покупать PS5 Pro. Пользователи на Reddit делятся собственными историями о том, как заявление Sony заставило их купить консоль.
Пока что ситуация на рынке выглядит стабильной: у крупных ритейлеров еще есть запасы консолей по старой цене. Однако рост спроса может быстро изменить картину – дефицит перед дедлайном вполне реален.
Почему Sony подняла цены?
Причины подорожания – не только маркетинговые. Sony объясняет его ростом производственных затрат. В частности, дефицит памяти, который возник из-за высокого спроса в других отраслях, влияет и на производство консолей, и на рынок комплектующих для ПК.
В то же время аналитики обращают внимание на еще один фактор – ожидаемый релиз Grand Theft Auto VI. Игра, которая должна стать одним из самых громких событий в мире видеоигр, может резко поднять спрос на консоли независимо от их цены. Вероятно, Sony решила скорректировать стоимость заранее, чтобы стабилизировать прибыльность перед этим скачком интереса.
Сейчас у покупателей остается короткое "окно возможностей" – несколько дней, чтобы приобрести консоль по старой цене. Но если темпы продаж продолжат расти, даже этот ограниченный запас может быстро исчезнуть.