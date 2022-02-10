Путешествие в Багдад: журналисты поделились информацией о следующей части Assassin's Creed

В сети появилась новая информация о следующем проекте в серии Assassin's Creed. Согласно данным журналистов, Ubisoft разрабатывает небольшую видеоигру с кодовым названием Rift.

Все поклонники серии Assassin's Creed знают, что следующим масштабным проектом в ее рамках должна стать игра-сервис с названием Infinity. Информации об этом проекте почти нет, а потому вряд ли стоит рассчитывать на его релиз в ближайшее время.

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Новый проект в серии Assassin's Creed

Правда, согласно информации сразу нескольких журналистов, Ubisoft планирует выпустить еще одну видеоигру в рамках этой франшизы. Представители Bloomberg отметили, что руководство компании недовольно нынешним расписанием релизов. Поэтому его члены решили превратить масштабное дополнение для Valhalla в небольшую самостоятельную видеоигру.

Согласно данным Bloomberg, проект с кодовым названием Rift может выйти уже в конце 2022 или начале 2023 года. Журналисты отмечают, что в этой видеоигре не будет огромного открытого мира, а акцент сделают на стелс. Также они рассказали, что будущая игра будет посвящена приключениям сирийского ассасина, которого зовут Басим ибн Исхак.

Проблемы Ubisoft

, что журналисты портала Eurogamer уже подтвердили такую информацию . Также они добавили, что события видеоигры должны развернуться в городе Багдад.

Добавим, что представители Bloomberg упомянули и о других проектах компании Ubisoft. Они отметили, что у последней возникло немало проблем с разработкой масштабных тайтлов. Например, многострадальная Beyond Good & Evil 2 до сих пор находится на стадии препродакшена, Skull & Bones уже неоднократно откладывали из-за смены концепции, а дату релиза ремейка Prince of Persia сместили на неопределенный срок.

По мнению журналистов, именно поэтому руководство Ubisoft стало все чаще давать "зеленый свет" не очень масштабным проектам. К таким видеоиграм представители Bloomberg отнесли Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six Extraction и вышеупомянутый проект из серии Assassin's Creed.

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