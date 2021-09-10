Рагнарек уже близко: Santa Monica Studio показала первый трейлер видеоигры God Of War: Ragnarok

Студия Santa Monica Studio полноценно представила видеоигру God Of War: Ragnarok. Разработчики показали первый трейлер, а также поделились интересной информацией о своей новой игре.

Наверное, все поклонники серии God Of War с нетерпением ждали презентацию PlayStation Showcase 2021. Дело в том, что различные инсайдеры утверждали, что на этом шоу могут полноценно представить следующую часть в этой серии.

Стоит отметить, что они не ошиблись, а Sony и Santa Monica Studio действительно подготовили для геймеров очень приятный сюрприз. Итак, новая часть в этой серии будет все же называться God Of War: Ragnarok. Именно такое название неоднократно появлялось в сети, но официальное подтверждение геймеры получили только сейчас. События новой игры развернутся через несколько лет после последней части God Of War (2018 год), а также известно, что это будет финал скандинавской саги.

Первый трейлер видеоигры God Of War: Ragnarok: видео

Кратос и Атрей должны снова отправиться в опасное путешествие, чтобы попытаться остановить Рагнарек. Главные герои посетят все девять миров и встретятся с немалым количеством колоритных персонажей. Уже известно, что в игре будет сразу два антагониста – Тор и Фрейя. Первый будет использовать в бою свой легендарный молот Мьельнир, а последняя – магию и другое оружие. Будут в видеоигре и новые враги, например, в трейлере можно увидеть Дреки – дракона без крыльев. Разработчики также рассказали, что в игре будет обновленная боевая система: появятся дополнительные атаки и руны для улучшения оружия.

Напоследок стоит отметить, что авторы пока не называли точную дату выхода God Of War: Ragnarok. Известно лишь, что релиз этого проекта должен состояться в 2022 году на PlayStation 4 и PlayStation 5.

God Of War: Ragnarok / Фото с сайта PlayStation Blog