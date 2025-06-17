Утечка гласит, что GTA 6 изначально имела другой сюжет, но его отвергли, как слишком мрачный

Первые версии сценария GTA 6 существенно отличались от того, что студия Rockstar в конце концов решила воплотить. Одну из ранних историй отменили, посчитав ее слишком депрессивной и жесткой для широкой аудитории.

GTA 6 могла стать криминальной драмой о коррумпированном копе

Новая утечка, появившаяся благодаря французскому журналисту Fravilys, раскрыла первоначальную версию сюжета Grand Theft Auto 6, которая была окончательно отменена из-за чрезмерной мрачности. В нем говорится об истории, которая должна была сосредотачиваться на трех героях – пожилом полицейском, его наркозависимом сыне и правой руке колумбийского наркобарона, сообщает 24 Канал.

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По замыслу авторов, ветеран полиции постепенно втягивается в мир организованной преступности, пытаясь спасти своего сына от гибели. Такая сюжетная линия существовала до конца 2016 года, пока издатели из Take-Two не отвергли ее, посчитав слишком темной и несоответствующей ожиданиям аудитории GTA.

После отмены первоначальной концепции сценарий несколько раз меняли:

Одной из альтернатив была история о правой руке наркокартеля, стремящейся построить собственную империю.

Также рассматривали историю о женщине-полицейском, которая интегрируется в преступную среду, чтобы искоренить ее изнутри.

Еще одна версия включала бывшего военного вместо полицейского.

Ни одна из этих версий не была утверждена. Лишь после длительной разработки создатели решили остановиться на сюжете с двумя главными героями – Джейсоном и Люсией – в духе Бонни и Клайда. Именно эта история сейчас и легла в основу GTA 6, хотя по данным других утечек, финальная версия до сих пор находится в активной разработке и постоянно меняется и дополняется.