Распался один из лучших киберспортивных дуэтов Warzone: игрок проспал турнир на $400 000

Топ команда киберспортсменов Call of Duty: Warzone официально распалась после того, как один из игроков умудрился проспать турнир с призовым фондом в 400 тысяч долларов. Детальнее в материале.

Просыпали ли вы когда-нибудь работу или учебу? А теперь представьте, что вы сладко спали и пропустили не, скажем, скучную пару, а возможность сразиться за почти полмиллиона долларов – именно это произошло с одним из популярных киберспортсменов Call of Duty.

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О турнире

Турнир World Series of Warzone для региона Северной Америки столкнул между собой 75 дуэтов киберспортсменов, сражавшихся друг против друга в серии матчей в частном лобби, где на кону стояло ни много ни мало – 300 000 долларов США. В завершении события все 150 игроков сыграли еще один матч в режиме Solo, победитель которого единолично забрал в карман еще 100 000 долларов.

Полными триумфаторами турнира, выиграв командное соревнование, стали HusKerrs и Scump, а последний к тому же победил в матче за 100 тысяч вечнозеленых.

Scump – триумфатор турнира / изображение esportstalk.com

Проспал свое счастье

Однако, наверное самым интересным событием турнира стало то, что один из профессиональных игроков умудрился буквально проспать свой шанс на выигрыш, тем самым разрушив отношения с партнером по команде.

Пока другие дуэты разогревались и готовились к турниру, Чарли "MuTeX" Саума отчаянно пытался найти своего товарища по команде Расима "Blazt" Огресевича. В конце концов, после часа, проведенного в попытках дозвониться партнеру или его девушке, MuTeX был вынужден сыграть первый матч в одиночку.

После этого организаторы WSOW позволили ему произвести замену для следующих матчей, однако она не особо помогла делу и киберспортсмен полностью провалил турнир.

Где-то на экваторе соревнования пропавший горе-геймер наконец-то нашелся, проснувшись после, как он утверждает… 15–часового сна, но было уже слишком поздно.

Реакция Саумы не заставила себя долго ждать и сразу после окончания матчей он в своем твиттере заявил, что ищет нового партнера для соревнований в дуо режиме на будущих турнирах – и его вполне можно понять.

Надеемся, что эта ситуация станет своеобразным уроком для Огресевича, а MuTeX найдет более пунктуального и ответственного товарища по команде.