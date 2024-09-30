Razer представила подушку Freyja с тактильной обратной связью для геймеров

Компания Razer представила свою последнюю инновацию для геймеров Razer Freyja, подушку для игровых кресел, которая использует передовую технологию тактильной обратной связи для обеспечения более захватывающего игрового опыта.

Анонсированная на RazerCon 2024, новая подушка содержит технологию HD Haptics, что позволяет игрокам не только видеть и слышать, но и физически ощущать действие в играх, сообщает TechPowerUp.

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Генеральный директор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) отметил революционный характер продукта, заявив:

"Мы стремимся вывести геймплей на новый уровень, и Razer Freyja – это не просто аксессуар, а революция в области погружения".

Подушка обеспечивает тактильную обратную связь, которая отображает события в игре, от грохота двигателя гоночного автомобиля до едва заметного напряжения стелс-миссии, делая игровой опыт более реалистичным, чем когда-либо.

Подушка Razer Freyja оснащена технологией Razer Sensa HD Haptics, которая обеспечивает точные разнонаправленные вибрации. Эта усовершенствованная система позволяет игрокам чувствовать направление, расстояние и интенсивность игровых действий различными частями тела благодаря стратегически размещенным двигателям.

Razer Freyja / Фото Razer

Хотя подушка предназначена прежде всего для игр, ее универсальность выходит за рамки этого. Razer Freyja можно легко интегрировать в любую мультимедийную систему, независимо от того, используется ли она для игр на ПК, или для просмотра фильмов и музыки. Подушка поддерживает технологии Razer HyperSpeed Wireless и Bluetooth, что позволяет подключать ее к широкому спектру устройств, включая ПК и системы Android.

Для еще более захватывающего опыта Razer Freyja можно использовать в паре с недавно анонсированными наушниками Razer Kraken V4 Pro, которые также используют технологию Sensa HD Haptics. При сочетании общее количество тактильных точек прикосновения увеличивается с шести до восьми, создавая полностью интегрированную тактильную экосистему.

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Цена Razer Freyja

Razer Freyja доступна уже сейчас по цене 300 долларов, рекомендуемый диапазон роста пользователя 160-200 см. Ее можно подключить к электросети с помощью адаптера или с помощью Bluetooth, таких как Swift Pair и Google Fast Pair.