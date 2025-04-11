Razer запустила платформу для стриминга игр на мобильные устройства

Компания Razer представила новую платформу Razer PC Remote Play, которая позволяет транслировать игры с ПК на мобильные устройства с учетом их разрешения экрана, соотношения сторон и частоты обновления.

Специальное приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play, сообщает 24 Канал.

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Razer PC Remote Play работает на основе стримингового клиента Moonlight. Для запуска на компьютере необходимо установить обновленный лаунчер Razer Cortex, который совместим со Steam, Epic Games Store и подпиской Microsoft PC Game Pass. На мобильных устройствах нужно воспользоваться загрузчиком Razer Nexus.

Новая стриминговая платформа была анонсирована на выставке CES 2025. В компании отмечают, что в обновленной версии приложения реализована поддержка видеокодека AV1 для улучшенного качества изображения и уменьшения задержки, а также совместимость с контроллерами Razer Kishi Ultra и другими iOS- и Android-совместимыми геймпадами.

Пользователи Android-устройств с контроллерами Kishi Ultra смогут воспользоваться функцией Razer Sensa HD Haptics, которая превращает звуки игры в тактильную обратную связь.

При стриминге на iPad приложение Razer PC Remote Play поддерживает клавиатуры, мышки и трекпады, что делает планшет Apple полноценным вариантом для игры в шутеры от первого лица.

Платформа совместима с устройствами на базе Windows 11, iOS 18 и Android 14.