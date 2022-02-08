Разработчик Bioshock Infinite раскрыл одну из самых больших загадок игры: при чем здесь багет

Живописный мир Bioshock Infinite, полон различных деталей. Одна из них – забавный парень, почему-то танцующий с французским багетом. Как возник этот персонаж и какова его роль наконец-то рассказала одна из разработчиков игры.

Как вы поймете, что на экране показан Париж? Достаточно легко, если увидите Эйфелеву башню на заднем плане. Но что делать, если этого недостаточно?

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Именно такая задача встала перед Гвен Фрей – одной из разработчиков Bioshock Infinite при работе над дополнением Burial at Sea.

события этого DLC происходят в альтернативной реальности Infinite, где главная героиня игры Элизабет видит Францию, которую раньше представляла в детстве. Одним из колоритных персонажей локации стал "мальчик с багетом", который плясал с хлебом вокруг доски объявлений.

Геймерское сообщество долго мучилось вопросом есть ли у этого танца какой-нибудь продуманный подтекст и даже придумало разные теории в которых объяснялась глубина персонажа, которую хотели показать разработчики.

Персонаж настолько пришелся по душе геймерам, что на него даже делают косплеи / изображения из твиттера

Недавно гифка с танцем парня стала вирусной в твиттере, что вызвало бурную волну новых обсуждений и споров. Внезапно, с комментарием появился сам разработчик, ответственный за персонажа и оказалось, что все гораздо проще.

Как рассказывает Фрей, для усиления атмосферы уровня было принято решение "заселить" его "болванчиками" – персонажами, которые делали сцену более живой, но у которых не было прописано детального искусственного интеллекта. Для этого разработчик добавила в кадр несколько детей, а чтобы сделать их более активными, повторно использовала старые анимации.

Обзор Парижской сцены в Bioshock Infinite Burial at Sea



В частности, девушка повторила танец, который уже встречался в игре раньше. Правда, после замены взрослых персонажей на детей и сокращения анимации возникли некоторые проблемы – ноги мальчика проваливались в землю, а руки "болванчиков" проходили одна сквозь другую.

Решив не терять время на игры с настройками, Фрей просто удалила партнершу мальчика и дала ему в руки известное французское хлебобулочное изделие. Результат порадовал разработчиков, и они решили оставить эту забавную деталь в игре.

Это замечательная история, которая показывает, насколько волшебным бывает мир видеоигр, ведь поклонники могут придать собственное сакральное значение и смысл даже тем вещам, которые на самом деле неимоверно просты.