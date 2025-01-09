Создатель GTA 3 рассказал как в игровой серии появилась известная функция

Бывший технический директор Rockstar рассказал как в GTA 3 почти случайно появилась интересная функция, полюбившаяся многим геймерам.

Бывший работник Rockstar Оббе Вермей раскрыл историю возникновения одного из ракурсов камеры в игре, сообщает 24 Канал со ссылкой на его страницу в X.

Интересно В сети появился новый скриншот GTA 6 – его "автором" оказался уборщик

Кинематографическая камера обязана появлением поезду

Среди ракурсов камеры в классических играх серии GTA всегда был "cinematic" (кинематографический) вариант.

Многолетний технический директор студии Оббе Вермей рассказал как эта функция вообще впервые появилась в GTA 3.

Оказывается, что своим появлением она обязана поезду, а точнее выдумке разработчиков о возможности быстрого перемещения в другую локацию с его помощью.

По словам Вермея, сначала создатели игры планировали чтобы при использовании поезда игрока просто спавнило в нужной локации через экран загрузки, однако потом эту идею отвергли по техническим причинам.

С другой стороны, разработчикам поездка на поезде из точки А в точку Б казалась весьма скучной. Поэтому, Оббе решил ее "разнообразить" добавив несколько ракурсов камеры, среди которых и кинематографический вариант.

В итоге он настолько пришелся по душе другим работникам Rockstar, что его было решено оставить и для других видов транспорта.