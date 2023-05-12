Разработчик Starfield не может показывать свою татуировку из-за спойлеров

Одному из ведущих разработчиков Starfield от Bethesda Эмилю Пальяруло приходится скрывать свою новую татуировку. Он посвятил тату будущей игре, но оно содержит некоторые спойлеры.

Поскольку Starfield станет следующей игрой от знаменитой Bethesda Game Studios, ожидания в последние месяцы ощутимо растут. Релиз игры запланирован уже к осени 2023 года.

Читайте также PIN-UP Foundation запустил гуманитарный проект LINE-UP для скорой помощи украинцам

Татуировка со спойлерами Starfield

Bethesda Game Studios наиболее известна разработкой серии Elder Scrolls и управлением франшизой Fallout, начиная с Fallout 3 в 2008 году. В 2018 году Starfield объявили первой новой серией Bethesda за десятилетие. С приближением даты выхода Starfield 6 сентября она стала одной из самых ожидаемых игр года.

Директор по дизайну Bethesda Эмиль Пальяруло сообщил в твитере, что он должен сделать дополнительные шаги во избежание распространения спойлеров после того, как сделал тату Starfield, которое теперь он должен скрывать.

Starfield – не единственная игра Bethesda, над которой он работал и имеет татуировку. Эмиль также посвятил рисунки на своем теле играм Fallout и Elder Scrolls.

Усилия разработчиков уберечь игры, над которыми они работают, от истока или порчи до выпуска, является символом того, насколько серьезно студии воспринимают истоки. Как было видно из реакции Take-Two Interactive после утечки GTA 6, утечка игры может быть печальным опытом для ее разработчиков.