Критикуют, но не проходят: разработчики Days Gone недовольны работой журналистов

Разработчики видеоигры Days Gone решили "проехаться" по журналистах, которые выставили их игре низкие баллы. Они уверены, что некоторые критики даже не проходят игру до конца.

Недавно мы рассказывали о долгожданном релизе игры Days Gone на PC. В целом эта версия видеоигры получила хорошие отзывы от критиков и геймеров, хотя были и издания, которые достаточно серьезно "проехались" по видеоигре. Именно к таким журналистам и решили обратиться разработчики Days Gone.

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Сначала решил поделиться своим мнением Сэм Уитвер – актер, сыгравший главного героя этой видеоигры. Также он работал над игрой Star Wars: The Force Unleashed и подарил свой голос Дарту Молу из "Звездных войн". Сэм проводил классическую AMA-сессию на известной платформе Reddit, где просто отвечал на вопросы пользователей. Последние поинтересовались его отношением к обзорам на Days Gone, а актер решил "проехаться" уже по работе критиков.

Он отметил, что прочитал обзор, в котором игре Days Gone выставили достаточно низкую оценку. Сэм написал, что обозреватель даже ни разу не вспомнил о механике Орды в своем материале. По мнению Уитвера, это один из ключевых элементов игры. Также он нашел еще несколько мелочей, которые указывают на то, что этот журналист даже не прошел видеоигру, хотя и выставил низкий балл. Также Сэм добавил следующее:

Подобные журналисты куда-то спешат и не играют на тех условиях, которые предлагает Days Gone, поскольку их работа – опубликовать материал вовремя. Это не только плохо, но и вводит в заблуждение настоящую аудиторию, которая хотела бы прочитать обзор того, что на самом деле в игре.

Также он добавил, что Days Gone отличается именно неторопливостью повествования, а лучшие сюжетные и геймплейные элементы появляются в игре не сразу. Актер понимает, что кому-то видеоигра могла просто не понравиться и это нормально. Правда, он также добавил, что критиковать ее нужно после прохождения, а не после нескольких часов игры.

Правда, название этого издания Сэм Уитвер не стал указывать, хотя все сразу же догадались, что речь идет о PC Gamer. А потом эту догадку подтвердил креативный директор и сценарист Days Gone Джон Гарвин. В твиттере он написал следующее:

Привет, Энди Келли с PC Gamer, а ты прошел игру? Как можно в обзоре Days Gone ни разу не вспомнить Орду? Это уникальный игровой элемент, а вы его игнорируете? Такая она "журналистика". Я поставлю вашему обзору 63 балла.

Ответа от Энди Келли или представителей PC Gamer пока не последовало. Напоследок стоит отметить, что в ходе этой AMA-сессии Сэм Уитвер рассказал еще немало интересного о Days Gone и своей работе над другими проектам.

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