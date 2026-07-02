Решение разработчиков Exodus заставило часть фанатов отказаться от игры еще до ее выхода

Новые подробности об Exodus развеяли одну из главных надежд поклонников. Разработчики объяснили, как именно будет работать персонализация главного героя, но их решение понравилось далеко не всем.

Об этом сообщила студия Archetype Entertainment, которая продолжает делиться новыми подробностями о научно-фантастической ролевой игре Exodus.

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С момента анонса поклонники активно интересовались, позволит ли игра полностью создать собственную версию главного героя. Многие проводили параллели с Mass Effect, ведь Archetype Entertainment основали бывшие ветераны BioWare, а сама игра почему-то напоминает культовую космическую RPG. Впрочем, разработчики подтвердили, что Exodus пойдет по другому пути.

Главным героем истории станет Джун Аслан – персонаж с заранее прописанной биографией и собственной ролью в сюжете. Если в серии Mass Effect игроки могли не только менять внешность капитана Шепарда, но и фактически создать свою собственную версию персонажа с помощью полноценного редактора, то в Exodus такой возможности не будет.

Вместо этого студия предложит лишь ограниченный набор элементов кастомизации. Игроки смогут изменить:

прическу;

волосы на лице;

цвет волос;

цвет глаз;

макияж;

татуировки.

В то же время изменять черты лица, пропорции или другие параметры с помощью детального редактора не разрешается.

Наш набор функций персонализации сосредоточен на тщательно подобранных параметрах, а не на полноценном редакторе персонажа с ползунками,

– пояснили разработчики.

Такое решение вызвало волну критики среди игроков. После заявления Archetype Entertainment в обсуждениях новости в сети многие пользователи выразили разочарование внешностью Джуна Аслана и отметили, что надеялись создать собственного героя. Некоторые даже заявили, что из-за отсутствия полноценного редактора персонажа потеряли интерес к игре.

Подобный подход не является редкостью для сюжетно-ориентированных RPG. Некоторые студии намеренно ограничивают кастомизацию, чтобы сохранить узнаваемый образ главного героя в кат-сценах, маркетинговых материалах и будущих сюжетных дополнениях.

Exodus выйдет в начале 2027 года для ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5, а также Xbox Series X и Series S. Авторы обещают масштабную космическую оперу с исследованием планет, яркими союзниками и интенсивными сражениями.

В июне студия уже продемонстрировала около 20 минут игрового процесса, что позволило лучше оценить боевую систему и общий стиль игры.