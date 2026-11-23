Грандиозный релиз Grand Theft Auto 6 подарил игрокам огромный открытый мир, но любимые мини-игры остались за бортом. Разработчики отказались от дартса и боулинга, объяснив это решение.

О причинах отказа от популярного хобби геймеров рассказал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон, пишет издание VGC.

Почему разработчики убрали любимое развлечение игроков

Поклонники серии привыкли к разнообразным развлечениям в открытом игровом мире: боулинг стал символом четвертой части, а метание дротиков привлекало игроков в Grand Theft Auto 5 и ее сетевом режиме. Однако при создании новой игры авторам пришлось расставить жесткие приоритеты.

Даже когда вы слышите, что у нас безлимитные деньги или безлимитное время, это не так. Иногда приходится просто признать, что мы не сможем сделать это на том уровне, который считаем необходимым,

– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Разработчики изменили подход к мини-играм еще во время работы над Red Dead Redemption 2. Команда решила превратить обычные второстепенные развлечения в полноценные активности. Каждое развлечение должно иметь собственную реалистичную физику и восприниматься как органичное продолжение основных механик, а не просто как быстрое нажатие кнопок.

Например, в новой части авторы полностью реализовали бильярд с детализированной физической моделью движения шаров, а силовые тренировки в тренажерном зале точно имитируют процесс поднятия веса.

Также разработчики добавили возможность свободно бросать мяч в корзину во время игры в баскетбол. Однако на тонкую настройку физики дартса у команды просто не хватило рабочих ресурсов.

Лучше вообще этого не делать, чем сделать и получить недостаточно качественный результат,

– подытожил Нельсон.

Исключение отдельных мелких активностей позволило разработчикам сосредоточить усилия на детализации мира штата Леонида, оптимизации графики и разработке сложных сюжетных миссий.

Несмотря на отсутствие некоторых привычных развлечений, игра получила самые высокие оценки от критиков и собрала 3,79 миллиарда долларов за первый день продаж.