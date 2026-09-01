Авторы настолько увлеклись реализмом, что добавили в игру детализированный процесс покупки продуктов и наполнения холодильника, но впоследствии решили удалить эту механику, сообщает Famitsu.

Излишний реализм

При создании долгожданного блокбастера авторы захотели дать игрокам возможность полностью прочувствовать повседневную жизнь главных героев – Джейсона и Люсии.

Разработчики подробно прописали работу супермаркетов, где персонажи покупали бы продукты, приносили их домой и раскладывали в холодильник. Однако во время тестов разработчики поняли, что это слишком усложняет игровой процесс и отвлекает от основных приключений.

На определенном этапе разработки мы экспериментировали с системой, которая позволяла бы покупать продукты для наполнения холодильника,
– прокомментировал руководитель разработки и сопредседатель студии Rockstar North Роб Нельсон.

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Несмотря на исключение покупок продуктов, разработчики оставили много других впечатляющих деталей. Влияние еды на организм героев никуда не делось, поэтому персонажи все равно будут менять телосложение, вес и выносливость в зависимости от своего рациона и физических упражнений.

Для этого авторы создали полноценные спортзалы с интерактивными тренировками. Если тренироваться в течение трех дней подряд, выполняя по три упражнения ежедневно, герои существенно улучшат свои показатели силы и выносливости.

Более того, энергетические напитки будут давать персонажам временное усиление выносливости, а обычная еда – восстанавливать здоровье.

Особое место в сюжете займут отношения между героями. Игроки смогут самостоятельно выбирать характер их связи – сделать их страстными любовниками или просто деловыми партнерами, но разлучить протагонистов не удастся ни при каких условиях.