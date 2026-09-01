Автори настільки захопилися реалізмом, що додали в гру деталізовану закупівлю продуктів і наповнення холодильника, але згодом вирішили прибрати цю механіку, повідомляє Famitsu.

Зайвий реалізм

Під час створення довгоочікуваного блокбастера автори захотіли дати гравцям можливість повністю відчути буденне життя головних героїв – Джейсона та Люсії.

Розробники детально прописали роботу супермаркетів, де персонажі купували б продукти, приносили їх додому та розкладали в холодильник. Однак під час тестів розробники зрозуміли, що це занадто ускладнює ігровий процес і відволікає від основних пригод.

На певному етапі розробки ми експериментували із системою, яка дозволяла б купувати продукти для заповнення холодильника,

– прокоментував керівник розробки та співголова студії Rockstar North Роб Нельсон.

Попри вилучення продуктового шопінгу, розробники залишили багато інших вражаючих деталей. Вплив їжі на організм героїв нікуди не зник, тому персонажі все одно змінюватимуть статуру, вагу та витривалість залежно від свого раціону та фізичних вправ.

Для цього автори створили повноцінні спортзали з інтерактивними тренуваннями. Якщо тренуватися протягом трьох днів поспіль, виконуючи по три вправи щодня, герої суттєво покращать свої показники сили та витривалості.

Ба більше, енергетичні напої даватимуть персонажам тимчасове підсилення витривалості, а звичайна їжа поповнюватиме здоров'я.

Особливе місце в сюжеті посядуть стосунки між героями. Гравці зможуть самостійно обирати характер їхнього зв'язку – зробити їх пристрасними коханцями чи просто діловими спільниками, але розлучити протагоністів не вдасться ні за яких умов.